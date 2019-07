ONE PIECE, che ne pensano i fan dell'arco di Wano nella trasposizione animata?

In realtà non che ci volesse molto, dato la qualità estremamente altalenante della serie televisiva fino al debutto del nuovo arco narrativo. La saga di Wano su ONE PIECE ha perfettamente centrato il cuore dei fan che da tempo desideravano un cambio così netto e repentino sul lato artistico.

La mala produzione della TOEI Animation, costretta fino a poco tempo fa a imporre serrati ritmi ai suoi dipendenti per concludere regolarmente l'episodio, pare finalmente giunta al termine grazie alle nuove direttive che hanno trovato compimento in una gestione amministrativa e e gestionale del reparto produttivo più ad ampio respiro. Ed è questo il fattore chiave, insieme alla nuova direzione del regista Nagamine, ad aver cambiato le carte in tavola, servendo sul piatto degli spettatori un prodotto di gran lunga visivamente migliore.

Ma non solo il lato artistico pare aver ricevuto una grande boccata di aria fresca, oltre che un importante ammodernamento delle risorse, anche sul fronte narrativo la cadenza dei ritmi pare aver acquisito maggiore scorrevolezza, lasciando che l'episodio scorra limpido nei suoi 20 minuti di proiezione. Ovviamente, la situazione non ha colto indifferenza tra gli appassionati, abituati a ben altro, che si sono lasciati andare in rete condividendo il proprio entusiasmo sul duro lavoro dello staff di ONE PIECE. Finalmente, il capolavoro di Eichiro Oda può godere ora di un rispettabilissimo adattamento televisivo.

Vi rimandiamo, a questo punto, ad alcune delle reazioni dei fan alla nuova saga di Wano, invitando anche voi lettori a lasciare le vostre impressioni su questo incredibile lavoro svolto alla TOEI Animation.