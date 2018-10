ONE PIECE: per i fan, l'ultimo episodio dell'anime è stato uno dei migliori della serie

Come potete vedere dai tweet in calce alla notizia, le reazioni dei fan al nuovo episodio di ONE PIECE sono state estatiche. La puntata è stata supervisionata dal regista della serie Toshinori Fukusawa , e altri talentuosi animatori come Kitazaki hanno attivamente partecipato all'episodio. Per i fan, la straordinaria prova tecnica della puntata rappresenta una testimonianza di ciò che l'anime di ONE PIECE (che quest'anno compie venti anni) può fare quando i più grandi talenti che lavorano allo show uniscono le loro forze.

The best animated episode of One Piece by far OMG.... — YonkouProductions (@YonkouProd) 7 ottobre 2018

One Piece #856, EPISODE OF THE YEAR! Mr. Fukusawa nailed it!

Top notch Animation, Action Choreography, Storyboard, New OST, & a Hilarious Donuts scene. All the staff did their best.



Action Kicks off with Tomita, Mitsui, Kitazaki, & Finishes with Ishizuka.

Highlight scene: Tomita pic.twitter.com/oAUquKa5qK — Murad (@0XMURADX0) 7 ottobre 2018

One Piece Episode 856 was one of the most well animated episodes of the anime in general, it was fucking phenomenal pic.twitter.com/cx4bTWmRv4 — Skippy (@SkippyTheRobot) 7 ottobre 2018