ONE PIECE: tutto ciò che (per ora) sappiamo sull'Astro spadaccino Ethanbaron V. Nusjuro

Tra i personaggi che hanno brillato maggiormente nell'arco di Egghead c'è Saturn, uno dei potentissimi Astri di Saggezza in One Piece. Ora che ne sappiamo di più sul suo conto, vorremmo conoscere meglio anche un altro membro degli Astri, Nusjuro. Quali informazioni abbiamo già su di lui? Discutiamone, ma seguiranno spoiler, quindi state attenti!

San Ethabaron V. Nusjuro - questo il suo nome completo - è, come i suoi colleghi, un sottoposto diretto di Im, il personaggio probabilmente più forte di tutto One Piece. Chiaramente, a differenza di Saturn, non sappiamo ancora nulla sul suo passato.

Fa parte di una delle 20 famiglie reali e ed è soprannominato "Dio Guerriero delle Finanze". Possiede un carattere apparentemente serio, autoritario e irascibile. Pur non conoscendo la sua età precisa, si presuppone che, essendo "immortale", possa avere oltre 800 anni.

È stato confermato che è un abile spadaccino e, per questo motivo, potrebbe essere uno degli ultimi rivali di Zoro in One Piece poiché brandisce Shodai Kitetsu, una delle spade di Grado Supremo.

Nusjuro è anche il proprietario di un Frutto del Diavolo che gli dà la possibilità di trasformarsi in un enorme cavallo ispirato alla leggendaria figura del folclore nipponico chiamata Bakotsu. Può anche assumere una forma ibrida dalle fattezze simili a quelle di un centauro. In aggiunta a questa trasformazione, questo spadaccino si riesce a spostare a velocità supersonica, rendendo i suoi gelidi fendenti imprevedibili.

Quando credete che ne sapremo di più su questo misterioso personaggio? È destinato anche lui a diventare un ostacolo per la ciurma di Rufy o giocherà un ruolo differente, legato esclusivamente a Zoro? Vi aspettiamo nei commenti per scoprire la vostra opinione.

