ONE PIECE, perché la backstory di Chopper è una delle più intense della serie

Tra i numerosi personaggi di One Piece, molti hanno avuto un passato difficile e hanno dovuto affrontare numerose avversità sin dalla giovinezza. Tuttavia, tra i Cappelli di Paglia, nessun background può competere con l'impatto emotivo della storia del dottore della ciurma di Rufy, Tony Tony Chopper.

Originaria di Drum, questa affascinante renna in One Piece, ha ingerito il frutto del diavolo Homo Homo che gli ha conferito una forma antropomorfa e un'intelligenza umana. La trasformazione fisica lo fece esiliare completamente dal suo branco, e la creatura, cercando accettazione nei villaggi umani, finì per essere considerato un mostro anche da questi ultimi.

La forma umana di Chopper, invece di portare l'amicizia desiderata, lo etichettò ancora una volta come un reietto e Drum divenne un luogo di odio e timore per la renna. In questo periodo di solitudine, Chopper incontrò il dottor Hillk, un eccentrico medico espulso per le sue pratiche non convenzionali. Nonostante un inizio incerto, la connessione tra Chopper e Hillk si consolidò quando quest'ultimo, in una gelida tempesta di neve, si spogliò per guarire le ferite della renna. Il dottore era inoltre solito raccontare a Chopper storie sui pirati, lodandoli come grandi uomini e indicando i loro Jolly Roger come simbolo di libertà.

Tuttavia, Hillk, malato terminale, cercò di proteggere Chopper allontanandolo prima della sua dipartita. La ricerca di un ingrediente per una medicina che potesse guarire il suo amico portò Chopper a una tragica lotta contro il tempo. Nonostante gli sforzi, il dottore si sacrificò per liberare Drum dal malvagio Blick Wapol, lasciando solo Chopper a fare i conti con la perdita del suo unico amico.

In seguito, Chopper promise di onorare la memoria di Hillk diventando medico sotto la guida della dottoressa Kureha, interpretata da una famosissima attrice nel live action di One Piece. La battaglia finale contro Wapol sull'Isola di Drum segna uno dei momenti più commoventi della serie. Quando i Cappelli di Paglia liberano l'isola dall'influenza del tiranno, Chopper si trova a fronteggiare il Re nella battaglia finale. In quel momento, Rufy dichiara di essere amico di Chopper, sottolineando il desiderio della renna di aiutare chiunque ne abbia bisogno. Così, Chopper si unisce ufficialmente ai pirati di Cappello di Paglia come medico, abbracciando una nuova famiglia e vivendo le avventure che Hillk gi raccontava.

La realizzazione del sogno di Chopper di diventare un pirata chiude il cerchio narrativo dell'Isola di Drum. Ora, la renna vive i suoi sogni come membro del più grande equipaggio della serie, circondato dagli amici più fidati.