ONE PIECE, perché Bartolomeo è così tanto ossessionato da Rufy?

One Piece vanta un cast enorme di personaggi, ognuno con una personalità unica e distintiva. Pirati, marine, creature fantastiche: il manga presenta un'immensa varietà di figure che ruotano attorno al protagonista Rufy. Tra i tanti ammiratori del giovane pirata però spicca Bartolomeo, un eccentrico capitano dai capelli verdi.

La tenacia incrollabile di Rufy e il suo inarrestabile spirito d'avventura hanno ispirato molti personaggi nel corso suo viaggio. Mononosuke, Jinbe e tanti altri aspirano a seguirne le orme o, quantomeno, a navigare al suo fianco e Bartolomeo è uno di quelli.

Ex boss mafioso, convertitosi alla pirateria, Bartolomeo nutre un'ammirazione sconfinata per il capitano dei Cappelli di Paglia. La scintilla che ha acceso la sua passione è stato il miracoloso salvataggio di Rufy a Loguetown, quando un fulmine ha interrotto l'esecuzione di Buggy. Bartolomeo, presente all'evento, ha visto in quell'accadimento un segno del destino e da quel momento ha seguito le avventure di Rufy con incredibile entusiasmo, diventando fan del capitano della Sunny.

L'ammirazione di Bartolomeo lo ha portato a Dressrosa, la città controllata da Doflamingo in One Piece, dove ha partecipato al torneo per il Frutto del Diavolo di tipo Rogia Foco-Foco con l'intento di vincerlo per donarlo al suo idolo. In quell'occasione, ha finalmente avuto la possibilità di conoscere Rufy, combattendo al suo fianco contro la ciurma del pericoloso membro della Flotta dei Sette, e offrendo il suo aiuto ai Cappelli di Paglia.

Nonostante la sua natura eccentrica e il goffo tentativo di conquistare l'attenzione di Rufy, Bartolomeo ha dimostrato una lealtà inossidabile. Il suo desiderio di seguire il suo eroe lo ha portato a proporre la creazione della Megaflotta di Cappello di Paglia in One Piece, un'armata di pirati che navigano sotto la bandiera di Rufy.

La devozione di Bartolomeo verso Rufy è un esempio di come il capitano della Sunny sia capace di ispirare e unire persone diverse, creando una lega di pirati accomunati da un ideale comune: la libertà.