ONE PIECE, perché Bon Clay è così tanto amato dai fan della serie?

Sulle pagine di ONE PIECE Eiichiro Oda ha dato vita a personaggi simpatici, divertenti, diventati ormai emblemi di ilarità, ma nessuno ha percorso la stessa evoluzione di Bon Clay. Introdotto nella saga della Baroque Works, come Mr. Two Bon Clay, questo pirata si è conquistato l’apprezzamento di milioni di fan nel mondo, ed ecco i motivi.

Prima di tutto va considerato il suo profondo cambiamento dalla prima volta in cui è apparso, in cui venne dipinto come un antagonista, fino alla sua trasformazione in prezioso alleato di Luffy nel carcere di massima sicurezza di Impel Down. Da sempre, però, Bon Clay è stato fonte di momenti e intermezzi comici, il che ci conduce al primo motivo dietro la sua popolarità: una personalità amabile e divertente.

Bon Clay è anche un ottimo leader, capace di comprendere al meglio i propri sottoposti per guidarli con rispetto e trattandoli come se fossero tutti suoi cari amici. Una qualità per nulla scontata per qualcuno con i suoi poteri e capacità. Durante gli eventi a Impel Down Bon Clay stringe una profonda amicizia con Luffy, verso il quale nutriva già dell’affetto durante la saga di Alabasta, dove, ricordiamo, ha aiutato i Mugiwara a nascondere la Going Merry agli occhi della Marina.

Insieme, anche grazie al contributo di Ivankov, Luffy e Bon Clay creano alcune delle scene più ilari dell’avventura nella prigione. Inoltre, Clay si dimostra anche estremamente fedele a Luffy, a tal punto da venire considerato dai lettori e spettatori come il miglior amico che il protagonista abbia mai avuto. Dopotutto decide di sacrificarsi e impegnare Magellan per consentire a Luffy e agli altri di fuggire.

Per concludere, Bon Clay è un personaggio che ha conquistato l'apprezzamento dei fan grazie alla sua evoluzione, personalità amabile, capacità di leadership e fedeltà verso Luffy.