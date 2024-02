One Piece: perché quel combattimento sta impegnando Zoro così a lungo?

Gli ultimi capitoli di One Piece sono stati così densi di rivelazioni e avvenimenti nevralgici da distogliere l'attenzione da tutto ciò che non rientra nell'assedio militare voluto da Saturn. Eppure, in parallelo all'escalation bellica, si sta tenendo sull'isola uno scontro tanto singolare quanto (fin troppo?) prolungato: quello tra Zoro e Lucci.

Prima di osservare i possibili motivi dietro questa inattesa estensione temporale della battaglia tra lo spadaccino e il membro della CP0, occorre sottolineare alcuni fattori che hanno contribuito, al di là della volontà di Eiichiro Oda, a gettare un ulteriore velo di confusione sull'evento in questione, sia in merito all'andamento dello scontro (e quindi alle possibili difficoltà che il Mugiwara sta incontrando nel neutralizzare l'avversario) sia in riferimento alle ragioni per cui la battaglia si sta prolungando oltre le aspettative di buona parte degli appassionati. Da questa prospettiva, proprio le traduzioni della scena di Zoro nel capitolo 1105 di One Piece hanno fatto discutere i lettori, non tanto per gli eventi che sottendono, quanto per l'imprecisione con cui ne riportano gli sviluppi.

Secondo la versione ufficiale di Viz Media, ovvero dell'editore americano che si occupa di tradurre in inglese i capitoli di One Piece anche per le varie piattaforme di online-reading, la scena in cui Nami parla dello spadaccino e dell'incontro che lo sta impegnando così a lungo presenta un significato perlopiù diverso (se non addirittura, opposto) da quello veicolato nella versione “ufficiosa” del Gruppo TCB, ovvero di quei traduttori amatoriali che da anni realizzano le traduzioni dal giapponese all'inglese riportate poi nelle scan che circolano di settimana in settimana su internet: se, infatti, nella tavola edita dagli amatori sentiamo Nami dire testualmente “Zoro si sta occupando ancora di Lucci! Per questo abbiamo inviato Jinbe da lui in modo che non si perda”, nella pagina curata dall'editore americano la Mugiwara pronuncia delle parole differenti, che invertono semanticamente la struttura della frase appena delineata, ovvero “Zoro è ancora ostacolato da Lucci.. Perciò abbiamo inviato Jinbe in modo da risolvere la situazione e far si che non si perda”.

Nella prima versione, quindi, l'invio dell'Uomo Pesce da parte di Nami non è inteso come un aiuto in battaglia per Zoro, ma è destinato semplicemente ad offrire una guida al pirata nel momento in cui dovrà ritrovare la strada per ritornare al laboratorio; nel secondo caso invece sembra quasi che lo spadaccino stia faticando a superare Lucci, al punto da necessitare, agli occhi della piratessa, della complicità di Jinbe per soggiogare il nemico nel minor tempo possibile. In entrambi i casi, qualunque sia la traduzione più fedele alle battute originali, l'assunto che possiamo trarre da questa situazione è il prolungamento, inatteso, di uno scontro che, a ragion di logica, sembrava già segnato in partenza.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che Zoro possa ricevere una nuova spada nella saga finale di One Piece, lo spadaccino, dopo aver ottenuto una katana formidabile come Enma, appare in grado non solo di canalizzare nella sua nuova arma le varie forme dell'Haki, ma in particolare di competere, a livello di potenziale, con le cariche più alte tra i pirati o tra i marine/agenti governativi. Al punto che davanti ad un avversario come Lucci non dovrebbe (a questo punto il condizionale è d'obbligo) trovare troppa difficoltà nell'individuare la via più breve per neutralizzarlo, anche in faccia alla capacità del nemico di ultimare il rokushiki o di risvegliare il Frutto di cui dispone.

D'altronde lo stesso membro della Cipher Pol è apparso praticamente indifeso davanti a Rufy, tanto da non riuscire neanche a sfiorarlo né tanto meno a metterne in pericolo l'incolumità neanche in un singolo istante dell'incontro, motivo per cui il prolungamento della battaglia che lo vede opporsi a Zoro appare poco credibile, se non addirittura incongruente nel momento stesso in cui andiamo a confrontare, in profondità, il rispettivo potenziale di cui godono i due uomini. È probabile, perciò, che lo spadaccino sia già riuscito a sbarazzarsi dell'avversario, e che stia aspettando l'arrivo di un compagno che gli indichi la via del ritorno. Anche perché, per quanto Lucci sia stato oggetto di un potenziamento evidente, nessuno potrà davvero ritenere come credibile un'equiparazione dei livelli di forza tra i due.