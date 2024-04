ONE PIECE, perché Crocodile rimane uno dei migliori villain della serie

Quali sono le ragioni del successo di Crocodile? Perchè rimane ad oggi uno dei villain più amati dalla community? Personalità carismatica, a tratti cinica, condita da poteri inarrivabili per il Monkey D. Luffy dell'epoca, Crocodile ha saputo incarnare il cattivo che mette in discussione sul serio il lieto fine di una tipica battaglia da manga shonen.

L'arco narrativo di Alabasta, che vede Crocodile vestire i panni del villain principale, è stato per molti il vero punto di partenza nel viaggio di Luffy e della sua ciurma.

Attraverso questa memorabile saga, l'opera dispiega le ali, introducendo allo spettatore/lettore informazioni che servono a rendere l'idea di quanto vasto e complesso sia il mondo di One Piece, aprendo infiniti varchi per situazioni e prospettive future.

Crocodile, qui portato in vita attraverso un fedelissimo cosplay di One Piece, non si esime da questo meccanismo: possessore di un Frutto del Diavolo Rogia, che gli consente di essere un tutt'uno con la sabbia, il letale membro della Flotta dei 7 mette seriamente alle strette il protagonista, che si vede costretto a fronteggiare una forza che inizialmente non comprende, introducendo quel sistema di debolezze e resistenze tra poteri tipici del One Piece precedente all'impiego massivo dell'Ambizione dell'Armatura.

Caratterizzato da una grande intelligenza e un temperamento sadico e genuinamente malvagio, Crocodile non si risparmia nell'effettuare carneficine necessarie al raggiungimento del suo scopo: l'ottenimento di un'Arma Ancestrale in grado di distruggere facilmente intere isole.

Sebbene la sua sconfitta possa risultare forzata e meramente funzionale al proseguimento della trama, rimane indelebile il fascino che questo villain ha esercitato e continua ad esercitare nei fan del manga dei record.

