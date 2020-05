ONE PIECE: perché le donne del Wano Kuni non hanno il seno prosperoso?

A discapito delle parole di Eiichiro Oda in merito ai personaggi femminili di ONE PIECE, ovvero la sua presunta incapacità di disegnare le donne, le eroine del franchise hanno colpito il cuore di un'intera community. Eppure, qualcuno non ha potuto fare a meno di notare che alcune di loro, nel Wanokuni, hanno un seno meno prosperoso di altre.

Questa domanda dall'altissimo tasso di cultura è stata posta allo stesso sensei da parte di un fan in occasione una vecchia SBS, l'angolo di botta e risposta tra il sensei e gli appassionati. Quale miglior modo per rendere meno dolorosa la pausa di ONE PIECE della settimana prossima con questo esilarante aneddoto? Oda, dunque, ha svelato il perché le donne nel Wanokuni sembrano avere un seno meno importante rispetto agli altri personaggi femminili tramite la risposta che qui segue:

"Inizialmente, non ne sapevo granché sui kimono e per questo disegnavo i personaggi femminili con un seno "normale", ma in alcune lettere che ho ricevuto da parte di esperti della cultura kimono mi è stato riferito che le donne dal seno prosperoso tendono a nascondere le proprie grazie tramite l'indumento in modo tale da enfatizzare la bellezza della propria silhouette. Mi hanno persino svelato alcuni suggerimenti su come ci riescono. Alla fin fine, penso che ognuno possa vestirsi come vuole, ma personalmente mi sono convito che sia la silhouette a sottolineare la bellezza di un kimono. Ed ecco perché ci metto tanta enfasi nei miei disegni."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del maestro, siete d'accordo? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito di ONE PIECE, sapevate che fine ha fatto il padre di Robin?