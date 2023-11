ONE PIECE: perché Dragon non ha mai agito in favore dei suoi compagni più stretti?

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno rivelato le origini dell'Armata Rivoluzionaria, quel gruppo di ribelli capeggiato da Monkey D. Dragon che cerca di opporsi all'oppressione e alle ingiustizie del Governo Mondiale. Eppure, il comportamento del leader dei rivoluzionari proprio non convince i lettori.

Pericolo spoiler. Se non siete in pari con la Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE non proseguite la lettura di questo articolo.

Introdotto ormai da oltre un decennio, la figura di Dragon è tra le più enigmatiche dell'opera di Eiichiro Oda. Di lui sappiamo ancora pochissimo e unicamente dettagli di poco conto. Egli è il padre di Rufy, capo dei rivoluzionari. Ma come dimostra il suo comportamento nel flashback di Egghead egli oltre che non essere un buon padre non è nemmeno un buon amico.

Attraverso la storia di Kuma in ONE PIECE abbiamo visto la formazione dell'Armata Rivoluzionaria, venutasi a formare con Dragon come leader maximo e Ivankov come suo più fidato alleato. In seguito alla prima liberazione del Regno di Sorbet, Kuma e Ginny divennero comandanti dell'esercito di rivoluzionari. Eppure, quando la ragazza venne rapita Dragon apparentemente non fece nulla per agire in suo favore. Lo stesso si ripete anni più tardi, quando a venire catturato dalla Marina fu Ivankov. Ma per quale motivo Dragon non agisce mai in favore dei suoi compagni più fidati?

Per capire le motivazioni di Dragon bisogna osservare la situazione dai suoi occhi. Egli ha dedicato tutta la sua vita alla creazione di un esercito che potesse tenere testa ai Tenryubito. Quando Ginny venne catturata, il suo gruppo era ancora giovane e Dragon era conscio di non avere i mezzi necessari per tenere testa ai Draghi Celesti. Per salvare Ginny e Kuma, Dragon avrebbe dovuto attaccare Mary Geoise con un manipolo di uomini impreparati, un qualcosa che gli sarà possibile fare solamente numerosi anni più tardi con Sabo e altri. La situazione è identica per quanto riguarda Ivankov e Inazuma. Attaccare Impel Dawn equivaleva a cimentarsi in una missione suicida.

Dragon avrebbe voluto in realtà aiutare i suoi preziosi compagni, ma semplicemente non poteva rischiare di buttare via tutto il suo piano per solamente poche persone. Dragon ha sempre scelto la vita di molti, in cambio di quella di pochi, un qualcosa che Ginny, Kuma e Ivankov hanno sempre compreso e accettato.