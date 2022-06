ONE PIECE: perché due importanti pirati non sono diventati Imperatori?

Negli ultimi capitoli di ONE PIECE si è giunti alla conclusione dell’arco narrativo di Wano. Le conseguenze della guerra di Onigashima hanno portato all’inizio di una nuova era e un nuovo shogunato nel paese di Wa, e al riconoscimento di nuovi Imperatori, dai quali però sono stati esclusi Eustass Kidd e Trafalgar Law, per quale motivo?

Attualmente al titolo di Yonko rispondono Shanks il Rosso, Marshall D. Teach, conosciuto anche come Barbanera, Bagy, e Monkey D. Luffy. Mentre per Bagy appare ancora fumosa la ragione che lo ha portato a ricoprire un ruolo così importante, Luffy nella guerra di Onigashima ha dimostrato di saper contrastare un uomo della forza di Kaido, considerato la “creatura più forte del mondo”. Oltre ad aver guadagnato il titolo di Imperatore, Luffy ha ottenuto anche un incremento non indifferente della propria taglia, giunta a 3 milioni di berry, così come quelle di Eustass Kidd e Trafalgar Law.

Considerato che tutti e tre sono stati fondamentali per la sconfitta e la decaduta di Kaido e Big Mom, viene spontaneo chiedersi perché non siano diventati tutti e tre degli Imperatori. La risposta più immediata potrebbe essere che né Kidd né Law rappresentano una minaccia così grande come Luffy per la Marina e per il Governo Mondiale. Law in passato ha fatto parte della Flotta dei Sette, e in quel periodo il più grande risultato ottenuto è stato comunque stringere un’alleanza proprio con Cappello di Paglia, dando loro informazioni e suggerendo strategie apparentemente perfette, ma poi non seguite da Luffy.

D’altra parte Kidd ha stretto un’alleanza con Hawkins e Apoo, altri due esponenti della Peggiore delle Generazioni, per poi ritrovarsi nella prigione di Udon, e cercare di fuggire grazie a Luffy. In sostanza il più grande risultato raggiunto dai due, almeno agli occhi del Governo Mondiale, è aver sconfitto l’Imperatrice Big Mom. Un’impresa sicuramente non di poco valore, ma che rispetto al caos costantemente generato da Luffy dal suo ingresso nel Nuovo Mondo, e diffuso attraverso le testate giornalistiche, appare di minor conto.

Fin da Punk Hazard i Pirati di Cappello di Paglia sono stati protagonisti di eventi diventati di pubblico dominio, sia per la confusione causata, come su Whole Cake Island ad esempio, sia per l’importanza delle personalità affrontate da Luffy, come Do Flamingo, sovrano di Dressrosa. Inoltre va considerata la poca influenza che Kidd e Law hanno rispetto a Luffy, indirettamente a capo della Grande Flotta di Cappello di Paglia, migliaia di pirati che hanno giurato di servirlo.

Quindi agli occhi delle istituzioni che si occupano di gestire l’ordine del mondo, Kidd e Law non appaiono tanto pericolosi e influenti quanto Monkey D. Luffy, ed è per questo che i due capitani, che hanno comunque una grossa taglia sulle loro teste, non meritano il titolo di Imperatore. Diteci cosa ne pensate nei commenti.