One Piece: perché Egghead è conosciuta come l'isola del Futuro?

Sappiamo quanto Eiichiro Oda tenda ad ispirarsi ai luoghi reali per le ambientazioni di One Piece, nonché per le storie che prendono piede in tali scenari. Nel caso di un'isola futuristica come Egghead, di cui è impossibile trovare un omologo nella realtà, sembra che sia partito dai canoni della Space Age, per codificare un ambiente così inedito.

In tal senso, l'episodio 1091 dell'anime di One Piece, quello che ripercorre l'approdo dei Mugiwara sull'isola, ha sì sottolineato i motivi per cui Egghead è universalmente riconosciuta come il prototipo di “un'isola del Futuro”, ma soprattutto ha intrecciato le sue configurazioni scenografiche a quei fenomeni culturali che sin dall'inizio degli anni Sessanta hanno cambiato il corso della storia dell'architettura del design moderno. In piena Guerra Fredda, cioè al centro di un periodo di grande polarizzazione sul nucleare e sui pericoli a cui poteva destinare il pianeta, gli artisti di tutto il mondo hanno iniziato a metabolizzare quelle paure in termini creativi, in modo da prefigurare un'estetica apertamente “futuristica” con cui la Space Age sarebbe arrivare ad interpretare gli sviluppi futuri della realtà.

In tal senso le scenografie di Egghead, calate in un'ottica avveniristica e dominate da invenzioni che nel resto del Nuovo Mondo si equiparano a delle mere fantasie, non solo risultano “anomale” rispetto alle configurazioni scenografiche dei precedenti archi (soprattutto di Wano, ambientato addirittura nel Giappone del Periodo Edo) ma possono funzionare secondo delle regole “impossibili”, percepite come norma in un mondo così tecnologicamente avanzato. Ecco allora che Rufy e compagni, memori delle atmosfere feudali di Onigashima, si ritrovano insieme a Bonney indifesi davanti ad ambientazioni indecifrabili, che l'anime di One Piece declina qui a fini perlopiù umoristici.

Non appena arrivati nel Labiriophase, ovvero in una città simile ad un Luna Park di stampo futurista, li vediamo fare i conti con le regole di una realtà difficile da metabolizzare, proprio perché opera secondo canoni innovativi, di cui non esistono riflessi nelle due metà della Rotta Maggiore. Prima Rufy rimane costernato per non essere in grado di toccare degli enormi elementi scenografici di natura ologrammatica (quindi contraddistinti da informazioni “digitali” e non analogiche o tangibili) per poi entrare in estasi nel momento in cui si imbatte nella “macchina di cucina automatica” progettata da uno dei cloni di Vegapunk, ovvero Atlas Punk-05, al fine di preparare in un solo istante una sequela pressoché infinita di piatti.

Inoltre ciò che davvero rende Egghead un'isola del Futuro è la natura avveniristica dei sistemi che ne governano l'orizzonte urbano/isolano. Come spiegato da Atlas, l'ecosistema in questione funziona secondo regole perlopiù diverse da quelle reali, grazie ad un progetto di “climatizzazione controllata” che riscalda l'intero ambiente soprastante l'isola nonostante Egghead sia ubicata nel pieno delle correnti più fredde del Nuovo Mondo. E dal momento che tali sistemi non possono essere replicati in altri territori, sia in mancanza di fondi che per l'assenza di scienziati dall'ingegno equiparabile a quello di Vegapunk, ecco che Egghead si pone come riferimento assoluto dello sviluppo tecnologico a cui può tendere il Nuovo Mondo.

Ora non sappiamo se quell'evento epocale su cui gli spoiler di One Piece 1105 si focalizzano, possa portare (insieme al Buster Call) all'obliterazione dell'isola. E anche nel caso si arrivasse ad uno scenario di questo tipo, non è comunque detto che le invenzioni tecnologiche viste su Egghead spariranno in parallelo ai suoi scenari, soprattutto se colui che le ha partorite (ovvero Vegapunk) riuscirà a sopravvivere al diabolico incidente.