ONE PIECE, perché Egghead è visivamente così diverso da Wano?

L'anno appena trascorso è stato quello della definitiva consacrazione anche dell'anime. ONE PIECE ha conquistato il mondo nel 2023 e lo ha fatto spingendo il pedale dell'acceleratore durante il finale di Wano. Dopo averci sorpreso con animazioni di alto livello, però, TOEI Animation ha intrapreso una scelta coraggiosa. È anche quella giusta?

La Saga di Wano ci ha regalato alcuni degli episodi più belli di ONE PIECE. Lo staff di TOEI, invece che soffermarsi sul successo ottenuto, ha coraggiosamente rivoluzionato la sua serie con un netto cambio di stile visivo. Il design di ONE PIECE – Egghead è fluido, fatto di vivaci colori a pastello e da una semplicità grafica che si distanzia dalla precedente Wano. Ma perché questo discostarsi da un qualcosa che il pubblico aveva approvato e che sembrava aver dato una identità definitiva alla serie?

Innanzitutto bisogna specificare che l'esordio di Egghead in ONE PIECE non fa rimpiangere Wano in alcun modo. Quella di TOEI è stata una scelta coraggiosa, ma riuscita, che impreziosisce l'anime. Così facendo, ciascuno dei paesaggi di ONE PIECE diviene ancora più significativo, evocativo e memorabile. Basterà una singola e rapida occhiata per distinguere a quale saga appartenga quel determinato frame. Questo cambio rende più vivace la serie, meno statica. È inoltre importante anche per il settore dell'animazione.

Il fatto che ogni arco narrativo dell'anime di ONE PIECE sia realizzato con uno stile artistico diverso consente di non far stagnare l'industria. Permette infatti agli animatori emergenti e di talento di mostrare il loro approccio e stile unico, potenzialmente dando vita a stili artistici che altrimenti non sarebbero nati.