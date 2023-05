ONE PIECE, perché Eiichiro Oda ha disegnato così il Gear Fifth? La spiegazione

Gear Second, Gear Third, Gear Fourth: le tecniche di miglioramento di Monkey D. Rufy hanno coinciso con momenti fondamentali della trama. Il duello con Blueno e il primo approccio alle forze del Governo Mondiale, lo scontro con Lucci all'epoca apice del CP9, la battaglia con Doflamingo e l'ingresso nel mondo dei grandi del Nuovo Mondo di ONE PIECE.

La battaglia diretta con un imperatore non poteva non essere un altro momento culminante della crescita di Rufy, che già si stava prodigando per migliorarsi grazie all'aiuto di un grande maestro, il vecchio Hyogoro dei fiori. Il vero potere del Frutto del Diavolo Gom Gom è però emerso durante lo scontro con Kaido a Onigashima, portando alla nascita del Gear Fifth, una forma che prevede il risveglio del frutto e una libertà massima che consente al protagonista di ONE PIECE di manipolare qualunque cosa.

È passato un anno dal risveglio del Gear Fifth e questa trasformazione è stata ormai usata altre volte da Rufy. Il pirata ha sempre un aspetto giocoso quando utilizza questa forma, in stile Looney Tunes. Perché Eiichiro Oda ha disegnato il Gear Fifth in questo modo? La risposta arriva da lui stesso: "Ho disegnato il Gear Fifth come un grande scherzo, sapendo che i miei lettori sarebbero rimasti disgustati. I battle manga diventano molto seri quando rispondono alle aspettative dei lettori. Io lo odio. Non volevo che il mio manga diventasse troppo serio, quindi mi sono divertito a sfruttarlo nel combattimento contro Kaido."

"Tom e Jerry sono i modelli del Gear Fifth, ma mi preoccupavo perché soltanto Rufy giocava sul campo di battaglia, mentre Kaido no. Mi piace le espressioni simboliche e tradizionali dei manga come le gambe dei personaggi che ruotano all'impazzata come una ruota mentre corrono. Peccato che ormai sia fuori moda." A voi piace l'idea dietro questa trasformazione di Rufy?