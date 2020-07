ONE PIECE: perché Eiichiro Oda non accetta suggerimenti? ecco la lezione del sensei

Lavorare a un'opera di tale portata come ONE PIECE, che tra l'altro è fortemente ricca di personaggi e sotto-trame, è tutto meno che semplice. Per rispettare un proprio schema mentale, il sensei si trova a dover scartare le idee a lui proposte soprattutto per una questione di etica personale.

Cosa significa essere l'autore di manga più celebre al mondo? Una vecchia SBS, pubblicata in occasione di un precedente volume dell'opera, sembra chiarire il punto di vista di Oda nei riguardi di tutti quei suggerimenti e richieste che i fan chiedono saltuariamente al geniale autore. La risposta, che è arrivata in concomitanza a una domanda esposta da un appassionato in merito al perché il mangaka eviti di utilizzare character design e frutti del diavolo immaginati dai fan, qui segue:

"Non lo faccio mai. Non mi serve. Può suonare un tantino freddo, ma davvero, non voglio stare a sentire le idee di altre persone. Di tanto in tanto lo staff di Jump cambia e la prima cosa che dico ai nuovi arrivati è: "Non suggeritemi idee".

I personaggi quanto la storia sono tutti miei e voglio avere quella fiducia in me stesso. Inoltre, sono convinto che nel momento in cui inizi ad affidarti alle idee altrui non smetterai più di farlo. E se non dovessi avere successo, sarebbe più facile attribuire la colpa ad altri. Voglio avere successo o fallire con le mie sole forze. Mi piace credere che sia così. Comunque sia, quando ciò che viene suggerito non riguarda la storia principale, ma tocca per lo più idee di sfondo sui Mugiwara o sugli animati, allora non mi dispiace prenderli in considerazione. Se c'è qualcosa che volete io disegni, basta scrivere una lettera così: "Per favore, disegni questo animale o questa persona mentre fa queste cose". Sarò ben lieto di accontentarvi."

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole, siete d'accordo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 986 di ONE PIECE.