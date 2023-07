ONE PIECE: perché Eiichiro Oda scrive saghe così lunghe?

In pubblicazione su Weekly Shonen Jump dal 1997, ONE PIECE è la stella dei manga. La genialità di Eiichiro Oda si è distinta subito, dato che la serie ha subito riscosso un enorme successo fin dalla distribuzione dei primi capitoli e poi dei primi tankobon. Un successo sensazionale che continua ancora oggi, con il manga che è diventato da record.

Se continua ancora oggi, il merito va alle tante saghe di ONE PIECE estremamente belle, con Oda che riesce a dare molta continuità in questo ambito. Le fasi della storia accattivano ancora oggi, tuttavia, ormai in molti si chiedono una cosa: perché Eiichiro Oda scrive saghe così lunghe in ONE PIECE? Infatti, come mostra un'infografica molto chiara, negli anni la tendenza è stata di quella di scrivere archi narrativi sempre più longevi e duraturi.

Si parte infatti dalla saga dell'East Blue che ospita archi molto brevi per i ritmi odierni, con massimo 27 capitoli per i due più longevi, e si va pian piano ad aumentare, con Alabasta e Skype che durano oltre 50 capitoli, finendo poi per arrivare agli oltre 100 capitoli di Dressrosa e Wano. Una delle motivazioni principali è che il mondo di ONE PIECE è diventato enorme nel tempo. I dettagli a cui il mangaka deve fare attenzione sono tanti, e sono ancora di più quelli che deve introdurre e descrivere accuratamente.

C'è poi la difficoltà di gestire così tanti personaggi: se inizialmente la ciurma era un gruppo di cinque persone, abbastanza ristretto, ora siamo al doppio. I protagonisti devono avere tutti il loro momento e la loro evoluzione, con un personaggio da sconfiggere per crescere e mettersi in mostra. Questo vale però anche per i tanti alleati di turno che i pirati di cappello di paglia incontrano sulle altre isole. A questo poi si aggiunge il naturale corso della trama, che ha bisogno di tempo per dare del suo meglio, senza portare i protagonisti direttamente al finale.

Ci sono quindi varie motivazioni che obbligano Eiichiro Oda verso questa scelta, anche se il mangaka in tanti momenti poteva ridurre all'osso alcune spiegazioni e scene per lasciare poi più spazio a un ritmo rapido.