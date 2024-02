One Piece: perché Elbaf è destinata a diventare la saga-simbolo del manga

Se guardiamo all'intera storia di One Piece, agli snodi nevralgici che hanno cadenzato le evoluzioni del manga di Eiichiro Oda, è difficile trovare una saga così carica di aspettative come quella di Elbaf. L'arco narrativo si pone come un momento spartiacque nell'opera, e non solo per le rivelazioni a cui potrà andare incontro qui il racconto.

Nel momento stesso in cui abbiamo visto approdare Brogi e Dori su Egghead, è stato chiaro sin da subito come l'intervento dei due giganti non fosse confinabile ai soli orizzonti conflittuali in cui è calata l'isola del Futuro, ma che si estendesse ben oltre. D'altronde la tavola su cui si chiude il capitolo 1106 di One Piece ha confermato l'entità del prossimo arco narrativo, da individuare tanto nella natura “gargantuesca” che contraddistingue i due personaggi in questione, quanto nei sistemi di alleanze a cui entrambi alludono: Dori e Brogi sono, a tutti gli effetti, dei Giganti, e in quanto tali sono originari di quella stessa isola che giace attualmente sotto il controllo di Shanks: appunto, Elbaf, di cui Eggehad sembra essere un antipasto, e nel contempo un contraltare tematico.

È proprio nel corso dell'arco corrente che Eiichiro Oda, in piena continuità con le sue solite metodologie narrative, ha anticipato l'approdo imminente dei Mugiwara sull'isola dei Giganti: e lo ha fatto ancor prima che i due esseri pachidermici arrivassero su Egghead per liberare Rufy e compagni dall'assedio di Saturn. D'altronde è stato lo stesso Vegapunk a parlare apertamente dell'esistenza della Biblioteca di Elbaf, in cui sarebbero conservati tutti quegli archivi di Ohara che si pensava fossero andati distrutti in seguito all'attivazione del Buster Call, e la cui rivelazione potrebbe portare allo scardinamento del sistema di macchinazioni con cui il Governo Mondiale ha celato tutti i segreti del mondo di One Piece, come le verità dietro gli eventi principali dei Cento anni di Buio, il segreto della “D.” nonché la vera identità di Nika.

La complicità con Dori e Brogi, che con tutta probabilità porterà i Mugiwara a salpare già nei prossimi mesi sull'isola dei Giganti, si configura, in questo senso, come un elemento connettivo di portata assolutamente radicale, per come permetterà da un lato ai protagonisti di re-incontrare alcuni dei personaggi cardine del racconto, e dall'altro consentirà alla storia di risolvere molti degli intrecci (o se preferiamo, degli enigmi) a cui il mangaka legherà tutti gli sviluppi finali del racconto, a partire, appunto, dalla possibilità che nel futuro prossimo di One Piece i Giganti di Elbaf riveleranno la storia e l'identità di Joy Boy, fino ad arrivare all'ultimazione definitiva dei rapporti di forza (nonché dei sistemi di potere tra le alleanze) del Nuovo Mondo.

In tal senso, seppur una (buona) porzione della saga sarà incentrata sul disseppellimento dei grandi misteri del passato di One Piece, non è detto che Eiichiro Oda confini a questo unico livello simbolico il prossimo ciclo di capitoli. Al contrario: dal momento che in pieno periodo post-Egghead One Piece si avvicinerebbe sensibilmente al suo epilogo, è lecito aspettarsi dei risvolti drastici anche per quel che riguarda l'individuazione della rotta per Laugh Tale.

In seguito poi ai saccheggi dei calchi operati ai danni di Law e Kidd da parte di Barbanera e Shanks, tutti gli imperatori si trovano ora nella medesima condizione, ed è chiaro che per conoscere l'ubicazione dell'isola finale della seconda metà della Rotta Maggiore necessitino di compiere un solo ed ultimo passo, che potrebbe portare i più grandi pirati del Nuovo Mondo (compresi quella della Cross Guild) a riversarsi su Elbaf. Dando così inizio ad un confronto su larga (se non larghissima) scala, destinato a cambiare per sempre gli scenari futuri dell'opera.

Da questa prospettiva, bisogna poi considerare un altro elemento di richiamo. Sappiamo infatti quanto Oda si ispiri ai luoghi reali per codificare le ambientazioni di One Piece, e dal momento che l'orizzonte scenografico dell'isola dei Giganti - nel cui grembo, tra l'altro, è ospitata la razza guerriera più potente nell'universo del manga - è mutuato dalla cultura norrena, ecco allora che il fascino di cui si innerverà Elbaf presso gli occhi dei lettori potrà passare anche da un livello puramente estetico, ovvero da quella cornice che permette ad una storia ben costruita di diventare immortale.