ONE PIECE: perché finora Caribou non è ricomparso?

Nel manga di ONE PIECE c'è stato quel momento in cui Hyo insegna l'Haki a Rufy nella prigione di Udon, durante lo scontro che sta intrattenendo Queen, momento raggiunto recentemente anche nell'anime. Ma come i lettori sanno, nella prigione c'è un personaggio molto particolare e che ha deciso di sfruttare Rufy per le sue strategie personali.

Questo pirata è Caribou, l'uomo che già si era distinto all'arcipelago Shabondy come uno dei più pericolosi. Durante le saghe precedenti di ONE PIECE non ha avuto fortuna, tra l'isola degli uomini pesce e il primo incontro nelle mini avventure con la ciurma di Kaido. Per questo è stato rinchiuso anche lui a Udon come il protagonista del manga.

Ma durante il secondo atto di Wanokuni, come ricorderete, fu utile per mettere fuori gioco tutti i lumacofoni dell'isola nascondendoli nel proprio corpo grazie al potere del proprio Frutto del Diavolo. Eppure dopo quei momenti, nonostante non sia di certo un pirata debole, è stato completamente messo da parte e per ora non sembra essere apparso a Onigashima.

Anzi, nell'intera terza fase di questa saga di ONE PIECE non è apparso. Che piani ha Oda per il personaggio? Dato che ormai non serve più mantenere staccate le comunicazioni tra Onigashima e Wanokuni, sarebbe inutile lasciare il personaggio sull'isola principale e non farlo partecipare ai combattimenti contro la ciurma di Kaido. Eppure sulle varie navi che hanno salpato dai moli non c'è traccia. Di sicuro non è apparso nei falsi spoiler di ONE PIECE 988.