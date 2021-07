ONE PIECE, perché proprio il Frutto Gom Gom? La teoria sull'interesse del Governo Mondiale

Il Frutto Gom Gom è sempre stato nelle mani di Rufy fin dall'inizio di ONE PIECE. Solo per pochi frangenti, ovvero le primissime vignette del manga, l'abbiamo visto nel suo formato di frutto, viola con le tipiche scanalature dei Frutti del Diavolo sulla superficie.

Con le rivelazioni di Who's Who negli ultimi capitoli però l'attenzione verso le origini e la storia passata del Frutto del Diavolo, quindi prima che venisse divorato da Rufy, si è alzata notevolmente. I lettori hanno iniziato a scandagliare i precedenti volumi di ONE PIECE alla ricerca di informazioni o rimandi che potessero far capire come mai il Governo Mondiale fosse così interessato al Frutto Gom Gom, tanto da spedirlo da una parte all'altra del mondo su una nave della marina protetta da uno dei membri più forti del CP9.

Se da un lato c'è la possibilità che il Governo Mondiale volesse semplicemente mettere le mani su più Frutti del Diavolo possibili, dall'altra sono emerse alcune teorie su Roger e il suo possibile Frutto del Diavolo. Con gli ultimi eventi sembra infatti ancora più difficile che il Frutto Gom Gom sia un frutto senza storia o legami particolari, dato che appunto il Governo Mondiale ha tentato di farlo proteggere per bene, mentre Shanks, dopo averci messo le mani sopra, non l'ha venduto immediatamente dato che a suo dire la ciurma non aveva interesse nel mangiarlo così da mantenere la capacità di nuotare. Insomma, la cura con cui è stato trattato da entrambe le parti lascia presagire un collegamento importante con il vecchio Re dei Pirati.

Con Who's Who forse battuto, è difficile dire se conosceremo nel prossimo capitolo di ONE PIECE qualche altro succoso dettaglio sulla storia del frutto.