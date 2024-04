ONE PIECE: ecco perché il Gear 5 è meglio nell'anime che nel manga

Il Gear 5 è tornato a ruggire anche nell'anime di ONE PIECE, con un'animazione a dir poco eccelsa e un senso estetico davvero incredibile: ecco perché secondo noi al momento questa nuova trasformazione di Rufy funziona meglio nella versione animata.

Chi non è rimasto mai davvero convinto del Gear 5 di Rufy nel manga di ONE PIECE insisteva spesso su un punto: la mancanza di epicità o pericolosità che la trasformazione faceva percepire. Sulla potenza effettiva nulla da dire, e nemmeno sull'originalità dell'idea, però la parte più giocosa e "looney" (vista l'ispirazione) era decisamente preponderante rispetto al resto.

Così non è invece per quanto riguarda l'anime, con l'episodio 1100 di ONE PIECE talmente bello da non avere senso rispetto a quello che si era visto prima. La trasformazione di Rufy per il suo scontro con Rob Lucci esprime tutto quello che al Gear 5 nel manga era mancato, cioè la parte pericolosa, epica e soverchiante che in qualche maniera la penna di Eiichiro Oda non ha fatto venir fuori come è riuscito a fare l'anime.

Il Gear 5 ai nemici deve incutere anche timore, proprio quello che succede a Lucci, senza lesinare sulla parte giocosa e folle, concetto alla base di tutta questa nuova trasformazione. La controparte animata per ora ha fuso queste due anime alla perfezione, chissà se e come Oda ci riuscirà anche nel manga. E infatti l'episodio 1100 di ONE PIECE è il migliore di sempre.

E voi preferite la versione animata o quella cartacea?

