ONE PIECE: perché Gear 5 è la miglior trasformazione nella storia degli shonen?

Dopo più di 25 anni, One Piece ha rivoluzionato l'intero mondo degli anime e non solo. Il protagonista Monkey D. Luffy ha raggiunto un livello mai raggiunto nell'universo nipponico e ha fatto in modo che diventasse iconico sin dal suo primo debutto ufficiale.

Il web inneggia la potenza del Gear 5 di One Piece: dopo diverso tempo, gli episodi 1071 e 1072 tanti atteso dai fan hanno fatto il loro debutto e gli spettatori hanno addirittura mandato i server in down. Ma perché questa nuova forma era così tanto attesa?

Certamente, bisogna sottolineare che il Gear 5th è il simbolo di tutto lo sforzo che ha fatto Luffy, il culmine di tutto il suo duro lavoro, rendendo omaggio a tutte le tappe principali del suo viaggio e mantenendo allo stesso tempo un legame distinto con la profonda storia di One Piece.

La creatività della forma Gear 2, gli elementi comici della forma Gear 3 e la cruda potenza della forma Gear 4 sono tutti palpabili nella presentazione del Gear 5 Luffy. Rifiutando ogni parvenza di logica e di ordine, Gear 5 Luffy ha finalmente liberato se stesso e i suoi alleati dai vincoli del Governo Mondiale e da quelli della narrazione shonen tradizionale.

Infatti, ci sarebbe da dire che il vero sogno di Rufy non è mai stato svelato realmente. Tutti gli altri protagonisti degli shonen s'impegnano per raggiungere un obiettivo molto preciso, ma il reale intento di Rufy rimane ancora sconosciuto. Tuttavia, la sua trasformazione in Gear 5 ha mostrato come l'obiettivo di Cappello di Paglia sia collegato ai temi di libertà ed emancipazione.

Inoltre, a differenza dei suoi colleghi delle altre opere shonen, la nuova trasformazione Gear 5 rappresenta il culmine delle motivazioni di Luffy e non un semplice potenziamento, come nel caso di Dragon Ball nelle varie forme Saiyan, nonostante anche queste ultime siano notevolmente apprezzate dal pubblico.