One Piece: perché l'Haki del Re Conquistatore è così raro nei marine?

In One Piece il possesso di alcune abilità restituisce a chi ne è latore un'aura di onnipotenza e sacralità, che lo discrimina rispetto a coloro che ne sono privi. È il caso dell'Haki del Re Conquistatore, di cui solo una manciata di figure possono vantarne l'uso, e perlopiù tra i pirati. Ma per quale motivo quasi nessun marine lo possiede?

Per rispondere ad un interrogativo di questo tipo, è necessario prima sottolineare le caratteristiche che portano i personaggi – e soprattutto quelli che appartengono al mondo della pirateria – ad acquisire un'abilità così intrinsecamente rara e leggendaria. Rispetto alle altre due tipologie di Ambizione conosciute, cioè l'Haki della Percezione – che può essere attivato da chiunque – e l'Haki dell'Armatura con cui si dona forza e vigore al proprio corpo sia in senso offensivo che difensivo, quello del Conquistatore è perlopiù innato, come se si potesse sviluppare solamente nel DNA di coloro che hanno iscritto nel proprio codice genetico – e nel destino – una propensione verso la conquista della libertà e dell'abbattimento di tutte le costrizioni e barriere fisico-culturali.

Per questo motivo, data la particolare natura “anarchica” del potere, buona parte dei personaggi a cui Oda ha assegnato in One Piece l'Haki del Re Conquistatore appartiene alla frangia dei pirati, i soli che potrebbero dare una continuità idealistica ad una capacità così eminentemente leggendaria. Ma è logico che se tale Ambizione sia posseduta dai grandi pirati del Nuovo Mondo, come Rufy, Shanks, Boa Hancock e Doflamingo, per come sono destinati a cambiare le sorti dell'ordine normativo, è nel momento in cui l'autore assegna questa capacità fenomenale ad un personaggio marginale – se non addirittura collaterale – come Chinjao che appare decisamente assurda l'assenza di questa abilità tra i marine, specialmente tra coloro che occupano le cariche massime dell'Organizzazione.

Ma una spiegazione potrebbe esserci. Per adesso solamente due membri della Marina hanno rivelato di possedere l'Haki del Re Conquistatore, anche se non è detto che siano davvero gli unici. Il primo è naturalmente Sengoku, che come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulla storia del rapporto mitologico tra Roger e Barbabianca in One Piece, era considerato nei panni di Grandammiraglio quale l'unica vera minaccia ai piani di conquista del Re dei Pirati, anche per merito delle sue incredibili capacità, come appunto quella di cui si è appena parlato.

Il secondo marine in questione è ovviamente Garp. Prima del suo strabordante intervento su Hachinosu - inserito tra le scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere nell'anime di One Piece – Oda non ci aveva detto nulla sulla possibilità che anche il leggendario eroe della Marina possedesse l'Haki del re Conquistatore: ma una volta dimostrato tutto lo strapotere che ha portato l'intera umanità a considerare il nonno di Rufy come una figura dalla natura quasi mitologica, ecco che il personaggio dà conferma di come anche i marine possano usufruire di questa abilità.

Ma se Garp e Sengoku possono vantare di possedere l'Haki del Re Conquistatore, il motivo è da ritrovare nella loro natura di marine-anomali. Rispetto al resto dei giustizieri del mare, sia il nonno di Rufy che il Grandammiraglio sono stati contraddistinti da una personalità apertamente libertaria, che li ha portati sì a rispettare le regole, ma senza sottostare ai dettami ferrei imposti solitamente dall'Organizzazione. Ed è per questo che altri personaggi dal potere memorabile come Kuzan e Kizaru, con tutta probabilità, non potranno mai servirsi di questa tipologia di Ambizione, proprio perché hanno sempre seguito le logiche di un sistema altamente corporativista, senza mai arrivare veramente a trascenderle.

Forse l'unico che tra i marine potrà manifestare in futuro l'Haki del Re Conquistatore sarà lo stesso Akainu, con Oda che avrebbe così la possibilità di rendere il neo-Grandammiraglio un personaggio ancora più temibile agli occhi dei pirati che gli si opporranno nel Nuovo Mondo.