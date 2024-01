One Piece: perché Katakuri è destinato a ritornare nella saga finale

Se pensiamo agli ultimi antagonisti di One Piece, pochi hanno esercitato un'influenza così radicale su Rufy come Katakuri. Il secondogenito di Big Mom ha permesso a Cappello di Paglia di evolvere non solo come pirata, ma come persona, ed è difficile pensare che un villain così amato non ritorni a rivestire un ruolo di rilievo nella saga finale.

Diversi fattori ci portano a ritenere che l'eventualità di un ritorno del Generale dei Dolci non sia poi così remota o azzardata. Per prima cosa bisogna considerare la natura stessa del personaggio, di un villain che rispetto a Kaido o Saturn è stato svuotato di qualsiasi sovrastruttura negativa o finalità diabolica, e che ha rappresentato agli occhi di Rufy non un'anomalia da abbattere, ma un ostacolo da superare per poter dare seguito ai propri ideali libertari. In questo senso l'uomo non è stato destinato ad una sconfitta definitiva come accaduto per altri “nemici”, il che potrebbe favorire un suo ritorno nelle vesti di alleato.

Se ci pensiamo, l'antagonista principale della saga di Whole Cake Island non era mosso da obiettivi di conquista né tanto meno da una mera necessità di affogare le proprie crisi nel sangue e nel dominio sull'altro. Al contrario, Katakuri si è mostrato agli occhi di Rufy al pari di una vittima, come un uomo costretto a dare tutto pur di ostacolare l'ascesa del pirata solo perché la coesistenza con Cappello di Paglia era vissuta come un problema dalla madre imperatrice. Ecco allora che il confronto con il comandante non ha dato vita alla solita battaglia eroe-villain in cui a trionfare sono i valori morali del protagonista, ma ad una vera e propria lotta per la sopravvivenza. Tanto per l'antagonista, quanto per Rufy stesso, al punto che difficilmente Cappello di Paglia era stato spinto così radicalmente oltre i suoi limiti biologici come in questa battaglia.

Inoltre, per quanto l'Haki della Percezione mostrato da Katakuri non possa sperare di pareggiare il livello di perfezione raggiunto, ad esempio, dal Rosso - con l'Imperatore che nel corso dello scontro con Kidd ha esteso la capacità di vedere nel futuro oltre i 10 secondi, il che ci ha portato a considerare Shanks il pirata attualmente più forte di tutto One Piece – è pur vero che l'uso dell'abilità da parte del “villain” ha reso il personaggio assolutamente magnetico agli occhi dei lettori, i quali si sono interrogati a lungo su quale possa essere il destino del figlio di Big Mom, soprattutto in prossimità dell'epilogo del manga.

Dal momento che su Wano la madre di Katakuri è andata incontro ad una brutale sconfitta (e forse anche alla morte?) possiamo immaginare che a rilevare il timone dei pirati di Big Mom sarà proprio il suo secondogenito. E dato il rapporto di complicità (emotiva, di intenti) che si è venuto a formare con Rufy, è probabile che già su Elbaf o nelle prossime saghe Katakuri possa affiliarsi ai Mugiwara, rappresentandone magari il vessillo nel ruolo di uno dei comandanti della Flotta, soprattutto nel caso in cui si scontrassero con Barbanera.

È proprio qui che potremmo individuare la funzione che rivestirà il figlio di Big Mom nella saga finale del manga. Seppur Katakuri non possa di certo rientrare tra i 5 personaggi che giocheranno un ruolo radicale nel 2024 di One Piece, è possibile – se non addirittura auspicabile – che non appena i Mugiwara si trovino costretti ad affrontare la ciurma di Barbanera, Katakuri possa intervenire al servizio di Rufy con l'intenzione di salvare la sorella Pudding dal giogo diabolico dell'Imperatore. Un'azione, questa, che non solo risulterebbe coerente ai fini della narrazione, ma che consentirebbe finalmente al personaggio di liberarsi dalle catene dello “schiavismo familiare” a cui è stato sottoposto per tutta la vita, fino a perseguire una personale idea di “famiglia” che non abbia la sua genesi nella costrizione e nell'asservimento materno.