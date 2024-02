One Piece: perché Kizaru è l'Ammiraglio-simbolo della Marina

Da quando il manga di One Piece è entrato nel suo segmento finale, l'immagine della Marina, e per estensione del potenziale che contraddistingue l'organizzazione, è stato sintetizzato nella figura di Kizaru. Borsalino non appare solo come il marine più formidabile dopo Akainu e Garp, ma incarna lo spirito stesso dell'istituzione a cui appartiene.

La volontà di un Astro come Saturn di servirsi della complicità di Kizaru per scatenare l'inferno bellico sull'isola di Egghead è stata percepita, agli occhi dei lettori, come una conferma sia della centralità (politica e simbolica) di cui gode il marine all'interno dell'organizzazione, sia della disparità di forza che lo separa dai suoi colleghi, e che lo pone al vertice della categoria degli Ammiragli. Se, in questo senso, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo a cosa è dovuta la cecità di Fujitora in One Piece, è difficile delineare con precisione il livello combattivo di Issho, essendo il marine restio a scatenare il proprio strapotere sugli avversari o sui civili, al tempo stesso lo spessore narrativo di un personaggio come Kizaru lo rende certamente più centrale nelle strategie politiche della Marina, innervandolo così di un potenziale probabilmente superiore rispetto a quello del (comunque fenomenale) collega.

Un discorso, questo appena delineato, che assume ancora più vigore nel momento in cui compariamo Borsalino con l'altro Ammiraglio del manga, cioè Ryokugyu, indubbiamente il meno brillante tra le figure apicali della Marina, tanto che è stato costretto alla fuga da Shanks, una volta percepito l'Haki del Re Conquistatore del pirata – e che suggerisce come la fazione più potente tra gli Ammiragli e gli Imperatori in One Piece sia quella relativa ai fuorilegge. Ma ciò che rende Kizaru l'Ammiraglio-simbolo del manga, l'elemento che lo assurge al ruolo di riflesso ideale dell'essere-marine, è da individuare proprio nel sistema di valori che lo contraddistingue, e su cui l'uomo fonda la propria relazione professionale con l'istituzione a cui appartiene.

Qui il totale asservimento all'idea di Giustizia dell'organizzazione, unito all'immagine di uomo corporativista a cui Borsalino ha votato la propria esistenza, rende Kizaru l'esponente centrale degli Ammiragli, sia perché non mette in dubbio (né dal punto di vista etico-morale né della coerenza) gli ordini che gli vengono di volta in volta comminati, sia per come esegue il dovere senza tentennamenti né esitazioni. Al punto che neanche di fronte al suo amico-fraterno - come abbiamo visto nell'articolo in cui osserviamo che cosa è successo in One Piece a Sentomaru – sveste per un istante i panni dell'uomo corporativista: perché agli occhi di Kizaru, in piena continuità con il classico salaryman giapponese, verrà sempre prima l'azienda dei suoi interessi egotistici.

Seppur il ciclo di capitoli di Egghead abbia portato gli Ammiragli di One Piece a perdere qualsiasi influenza politica nel Nuovo Mondo, è pur vero che Kizaru, grazie all'asservimento totale ai piani di Saturn, è riuscito comunque a ritagliarsi un ruolo centrale nelle propagazione forzata della Giustizia governativa, tanto che è in Borsalino che ritroviamo ormai l'ultimo barlume politico dell'organizzazione, ed è (anche) da lui che passerà l'esito del conflitto su Egghead, e per estensione dei destini futuri dei Mugiwara. A testimonianza di quanto il giustiziere mantenga alto il nome e il prestigio autoritario della Marina, anche in faccia alla progressiva perdita di spessore simbolico che sta attualmente vivendo la categoria degli Ammiragli, alla luce dell'ascesa degli Astri.