ONE PIECE, perché Kuma salvò i Mugiwara a Sabaody?

Mentre One Piece 1103 travolge i fan con un nuovo scontro, il capitolo precedente del manga ha fatto luce, attraverso un flashback, sul perché Kuma abbia usato il suo "tocco" per salvare i Mugiwara a Sabaody.

One Piece sta per raggiungere il climax dell'Arco di Egghead e, con la conclusione del flashback, ora abbiamo un quadro completo sul passato di Kuma Bartholomew. Vi ricordiamo infatti che il manga di Eiichiro Oda si è recentemente concentrato sui alcuni retroscena su Kuma e sul suo rapporto con Bonney, fino a a farci assistere alla trasformazione dell'ex membro della Flotta dei Sette in una creatura senza volontà.

A quanto pare, Kuma ha sempre tenuto traccia delle azioni di Rufy finché ha potuto, poiché credeva che l'uomo di gomma avrebbe salvato il mondo. Il capitolo 1102 ci tiene poi ad approfondire i pensieri di Kuma riguardo il capitano dei Mugiwara. Il mezzo bucaniere era un credente del Dio Sole "Nika" e le abilità gommose di Rufy glielo avevano ricordato.

Successivamente, Kuma aveva apprezzato l'attacco della ciurma di Rufy ad un Drago Celeste e il suo conseguente tradimento del Governo. Infine, il flashback rivela che Kuma aveva deciso di salvare i Mugiwara a Sabaody perché li riteneva ancora impreparati per i pericoli del Nuovo Mondo. Prima di perdere completamente la volontà, il padre acquisito di Bonney ipotizza persino che Rufy sia in realtà Nika.

Vi aspettavate che Kuma avesse salvato i Mugiwara per proteggerli dalle minacce che avrebbero incontrato? In attesa di scoprire come terminerà lo scontro nel presente tra Kuma e Saturn in One Piece, vi lasciamo alla sezione commenti.