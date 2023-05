ONE PIECE: perché Kuzan si è unito a Barbanera? La motivazione dell'ex ammiraglio

Punk Hazard è un'isola nota per essere stata l'ambientazione principale di una delle saghe di ONE PIECE, quella che ha dato vita al lunghissimo arco narrativo che ha visto Rufy contrapporsi agli imperatori Kaido e Big Mom, conclusasi a breve grazie al termine della guerra di Wano.

Prima di diventare com'è ora, ovvero una landa desolata divisa a metà tra magma e fuoco ardente e un ghiaccio cristallino e gelido, era un'isola diversa. Fu poi la scelta di Akainu e Aokiji di renderla il terreno del loro scontro a mutarla per sempre. Fu quello il momento in cui l'ammiraglio di magma divenne il nuovo grandammiraglio della marina, mentre Kuzan la abbandonò per sempre. Le ferite di Aokiji rimangono, e sono state mostrate durante il capitolo 1081 di ONE PIECE alla ciurma di Barbanera.

Tuttavia, il discorso tra l'ex ammiraglio e il gruppo dell'imperatore non si è concentrato soltanto su quello. Oltre al discorso sull'uomo misterioso che ha l'ultimo Poneglyph, Barbanera ha chiesto a Kuzan di entrare in ciurma. Aokiji non si fida dei pirati, ma l'imperatore afferma che nella sua ciurma nessuno si fida l'uno dell'altro, eppure convivono, questo perché hanno un obiettivo comune. In questo modo, tutti loro sono liberi, ed è questo che sembra aver inseguito Kuzan, anche memore del comportamento di Garp, con l'anziano che fa quello che vuole nella marina senza preoccuparsi di nulla.

Kuzan potrebbe avere ovviamente un altro obiettivo segreto, non ancora rivelato in ONE PIECE, ma ormai è ufficiale la sua appartenenza alla ciurma di Barbanera. Quale sarà il futuro dell'ammiraglio in questa ciurma di pirati?