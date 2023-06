ONE PIECE: perché alcuni membri del CP0 non indossano la maschera?

Circolano tante domande adesso che ONE PIECE è in pausa per un mese. Ci sono tante cose di cui i lettori del manga stanno discutendo, in attesa del suo ritorno. Considerate tutte le informazioni rivelate negli ultimi capitoli, ci sono tante cose che sono finite sotto l'occhio attento di alcuni fan.

Tra questi c'è il ritorno dei vecchi membri del CP9, che ora fanno parte del CP0. Oltre Rob Lucci e Kaku, che oramai era già risaputo fossero entrati nell'organizzazione governativa più forte di ONE PIECE, ci sono Jabura, Kalifa, Fukuro, Kumadori, Blueno e Spandam in questo gruppo. Tuttavia, subito è stata notata una differenza fondamentale. Mentre Rob Lucci, Stussy, Kaku e tutti gli altri membri indossano una maschera che copre il volto, per gli ex agenti del CP9 non c'è questa possibilità.

Perché alcuni agenti del CP0 non hanno la maschera? La risposta arriva da Nico Robin, durante uno degli scontri di Onigashima dove alcuni agenti stavano inseguendo l'archeologa. Mentre venivano inseguiti da Maha e Guernica, Nico Robin spiega a Brook che gli agenti del CP0 si dividono in due tipi: agenti mascherati e agenti senza maschera. Gli agenti mascherati sono i più forti del gruppo, sono guerrieri d'élite che si differenziano dagli altri. Talvolta, vengono definiti anche "assassini mascherati".

Ecco perché Jabura e gli altri non indossano la maschera: evidentemente, la loro forza non è stata ritenuta sufficiente dai capi del CP0 per permettergli di indossarne una. Pertanto sono relegati a ruoli minori rispetto a quelli di Lucci e degli altri.