ONE PIECE, perché Mihawk si unì alla Flotta dei Sette? La risposta nelle SBS del Vol. 108

Nonostante ONE PIECE sia da tempo entrato nel suo arco narrativo finale ci sono ancora tante storie interessanti da raccontare. Una di queste è il passato di Dracule Mihawk, il più forte degli spadaccini di cui ci sono stati forniti alcuni dettagli nelle SBS del Volume 108 di ONE PIECE.

La storia di Mihawk è circondata dal mistero. Di lui sappiamo solamente che è il principale rivale di Shanks il Rosso, che ha allenato Zoro durante il salto temporale di due anni e che al momento ha fondato la Cross Guild con Buggy e Crocodile, inizialmente per soldi e poi per raggiungere Laugh Tale. Attraverso la sessione di domande e risposte con Eiichiro Oda ci vengono fornite alcune importanti informazioni sul suo conto.

L'autore di ONE PIECE ha risposto a un fan che gli chiedeva il motivo per cui Mihawk si unì agli Shichibukai nonostante la fama di Cacciatore di Marine. Ebbene, la risposta è sorprendente ed anche emozionante.

Secondo Oda, Mihawk è una persona che nutre grande rancore nei confronti della Marina e il motivo è dettato da un grande tradimento accaduto nel suo passato. Mihawk è una persona sola, che non si fida delle persone e che in parte è anche stanca della vita. Ma allora, visto tanto rancore, perché si unì alla Flotta dei Sette? Fondamentalmente, si unì a quel gruppo per non essere costantemente perseguitato e nel tentativo di trovare la pace interiore. Ora che gli Schicibukai sono stati sciolti, si nasconde dietro l'ombra di Buggy. Scopriremo mai altro su di lui?