One Piece: perché Nami sceglie di tradire Luffy ad inizio serie?

Dopo aver solcato i mari duri del mondo di One Piece, i protagonisti sono tutti più che amici. Sanno quasi tutto l'uno dell'altro e sono disposti a sacrificare anche la propria vita. Tuttavia, nonostante i loro legami apparentemente indistruttibili, il primo a tradire la loro ciurma di pirati non è stata altro che Nami.

Nami è tecnicamente il terzo membro ad unirsi ai Pirati di Cappello di Paglia. È testimone del declino dell'equipaggio dei pirati, anche se ciò non le impedisce di unirsi a loro. Secondo lei, non le dispiacerebbe aiutarli se Rufy e Zoro restituissero il favore. Tuttavia, finisce per rubare il tesoro di Buggy e fugge.

Prima di unirsi ai Pirati del Cappello di Paglia, Nami aveva apertamente dichiarato il suo odio per i criminali che si aggirano per i mari. Quando ha saputo dell'occupazione di Luffy, ha immediatamente revocato la sua offerta di unirsi a lui. Cambiò idea solo dopo che l'ostinato Rubber-man accettò di aiutarlo a regolare i conti con Buggy.

Anche allora, legò immediatamente Luffy e lo presentò come offerta al pirata dal naso rosso. Disse a Buggy che aveva tradito il suo capitano: in cambio della sua libertà, gli consegnò Luffy. Luffy fu quindi imprigionato e quasi fatto esplodere dal cannone più potente di Buggy. Inoltre, la donna disse esplicitamente a Luffy che la loro relazione era basata esclusivamente sugli affari.

Il motivo principale per cui Nami ha architettato un piano così vile è stato quello di rubare il tesoro di Buggy. Nami ha un rapporto molto malsano con il denaro, che si rivela essere un motivo straziante. Tuttavia, la prima versione di Nami è a dir poco egocentrica ed egoista. Non permette a nessuno di mettersi tra lei e il suo tesoro ed è anche disposta a ingannare qualsiasi pirata, se questo significa fare soldi. In effetti, in più di un'occasione Nami ha dato la priorità ai suoi tesori piuttosto che ai suoi compagni di equipaggio.

Il tradimento di Nami ha suscitato le ire di numerosi fan di One Piece. Dopo tutto, la serie ha fatto credere che Nami avesse già cambiato strada mentre navigava con i Cappelli di Paglia, e non sembrava che stesse solo fingendo. Questo ha sollevato la questione del perché abbia fatto un passo falso con i suoi amici. È chiaro che ha a che fare con Arlong. Ci sono diverse interpretazioni possibili della sua reazione al manifesto di Arlong.

La prima interpretazione è la paura. Avendo lavorato per i pirati di Arlong negli ultimi otto anni, Nami sapeva bene di cosa fosse capace la ciurma dei pirati Fish-Men e sapeva anche quanto fosse forte il loro capo. Un'altra possibilità per la sua reazione è la rabbia. Arlong ha poi rivelato che, nonostante abbia lavorato per loro per così tanto tempo, Nami non ha rinunciato a cercare di assassinarlo.

In realtà, però, si trattava probabilmente di un mix delle due cose. Nami sapeva quanto fosse capace Arlong, ed è probabilmente questo il motivo per cui ha deciso di abbandonare i suoi nuovi alleati. Non voleva che venissero coinvolti nei suoi affari e che subissero inutili conseguenze. Naturalmente, questo non significa che non fosse arrabbiata.