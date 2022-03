ONE PIECE, perché Oda non fa tornare Ener nel manga?

Ci sono tanti personaggi di ONE PIECE che si sono persi nelle pieghe del tempo e delle pagine del manga. Alcuni di questi rimangono lì, senza che nessuno voglia rivederli, altri invece sono sempre oggetto della volontà di alcuni fan di rivederli in azione, e non importa che questi siano amici o nemici.

Dopotutto in ONE PIECE ci sono oltre 1000 personaggi ed è naturale che qualcuno risalti così tanto da convincere il pubblico. Ener il dio del cielo di Skypea è uno di questi personaggi che in molti vorrebbero rivedere in scena. Ener fu il nemico principale della saga dell'isola del cielo e da allora non è più ricomparso nel manga, se non brevemente con alcune mini avventure.

Perché Ener non torna in ONE PIECE? In molti infatti lo rivorrebbero in azione, magari come pirata e con una taglia elevata ad affrontare gli Yonko o le Supernove. Tuttavia la sua storia si è conclusa con la saga di Skypea, quando ha usato l'arca Maxim per arrivare sulla Luna. Secondo la mini avventura a lui dedicata, Ener ha creato il proprio impero sulla Luna e sembra poco entusiasta di tornare sulla Terra di ONE PIECE.

Considerati inoltre i livelli di forza a cui sono arrivati i protagonisti, è molto difficile che Ener possa avere spazio nella guerra finale e un suo ritorno sarebbe in contrasto con i prossimi eventi di ONE PIECE. Eiichiro Oda ha quindi dato una degna conclusione al personaggio con la sua storia parallela.