ONE PIECE, perché la pausa è positiva e fondamentale per la Saga Finale del manga

È appena trascorsa la prima settimana senza ONE PIECE, ma siamo già in piena crisi d'astinenza. L'avventura di Egghead ci ha presi totalmente, complice una battaglia colossale che coinvolge ormai diverse entità importanti del mondo creato da Eiichiro Oda. Eppure, a pensarci bene, questa lunga pausa non è un male per ONE PIECE.

Siamo ancora ben lontani dall'uscita di ONE PIECE 1112, un capitolo da cui ci aspettiamo veramente molto. Probabilmente, la Saga di Egghead non è lontana dalla sua fine nel manga di ONE PIECE, per cui attendiamo combattimenti risolutivi e risposte. Nel capitolo 1112 di ONE PIECE potrebbe succedere di tutto e non vediamo l'ora di vedere l'Antico Robot Gigante di Egghead in azione, magari proprio contro gli "odiati" Astri di Saggezza, scesi in campo per impedire a Vegapunk di rivelare la verità al mondo intero.

La pausa a cui Eiichiro Oda ha sottoposto la serializzazione è pesante, ma non necessariamente un male. In questo lasso di tempo, l'autore di ONE PIECE avrà modo di riflettere su 3 snodi della trama molto importanti. Oda-sensei avrà modo di soffermarsi sul finale di questo arco narrativo, scegliendo con cura le prossime mosse dei Mugiwara e soprattutto dei Gorosei. Questi avversari importanti sono scesi in campo per la prima volta dopo tanto tempo e uno scontro del genere non vorremmo mai si chiudesse con un nulla di fatto. La grande guerra di Egghead dovrà portare a delle conseguenze, che siano per i Mugiwara o per il Governo Mondiale.

Lo stop di ONE PIECE sarà utile non solo per la trama dell'opera. Come sappiamo l'autore di ONE PIECE ha dei problemi di salute e in queste settimane il maestro avrà modo di controllare in modo opportuno le sue condizioni, in modo tale da evitare l'incorrere di problemi di qualsiasi tipo per i mesi a venire. Insomma, questa lunga pausa è utile sia alla narrazione di ONE PIECE, che allo stesso mangaka, per cui occorre portare pazienza. Al ritorno, siamo certi che la serie sarà ancora più bella e curata!

