ONE PIECE, perché QUEI personaggi potrebbero essere immortali?

Entrata ormai nella grande saga conclusiva, l'epopea piratesca ONE PIECE vedrà d’ora in poi solo scontri di alto livello, tra alcuni dei pirati e dei marine più preparati sul campo di battaglia. Gli appuntamenti più recenti col manga di Oda hanno però chiarito la posizione di rilievo coperta dai cinque astri di saggezza, facendo emergere interessanti teorie.

Attenzione da qui in avanti a spoiler sui capitoli 1109 e 1110 di ONE PIECE, disponibili gratuitamente su MangaPlus.

Il richiamo dei suoi colleghi da parte di Jaygarcia Saturn ha portato in azione, sull’isola di Egghead, i cinque Gorosei, mostrando le loro mostruose forme. Ciò che li contraddistingue ulteriormente è però la loro impressionante capacità rigenerativa, che, secondo molti lettori, potrebbe essere un elemento sufficiente a renderli immortali. Supponendo che in passato abbiano subito delle operazioni specifiche per ottenere l’eterna giovinezza da dei dottori che avevano ingerito il frutto del diavolo Ope Ope, considerato il frutto definitivo, ora in mano a Trafalgar D. Water Law, come teorizzato dalla community, è probabile che i cinque astri di saggezza, e anche Im, siano effettivamente immortali.

Esiste però un’altra teoria, che sta ricevendo sempre più interesse, secondo la quale i cinque astri di saggezza sarebbero delle proiezioni di Im in persona, un po’ come ha fatto Vegapunk con i suoi satelliti, e visto che Im viene considerato immortale lo sarebbero anche loro di conseguenza.

In conclusione, ecco tutti gli stili di combattimento di Roronoa Zoro, e vi lasciamo al trailer di ONE PIECE 1099. Fateci sapere cosa ne pensate di queste teorie sui cinque astri di saggezza e la loro condizione di immortalità nei commenti.

