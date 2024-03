ONE PIECE, perché Reiju è buona nei confronti di suo fratello Sanji?

Sanji ha vissuto un’infanzia difficile, legandosi a persone senza le quali non sarebbe riuscito a sopravvivere nei pericoli del mondo di ONE PIECE e allontanandosi dal pesante ambiente dei Vinsmoke grazie soprattutto all’intervento di sua sorella maggiore Reiju, dimostratasi sempre gentile e buona nei suoi confronti, ma per quale motivo?

Presentata in maniera approfondita nell’arco narrativo ambientato a Whole Cake Island, Reiju si distingue dal resto dei fratelli per aver sempre voluto bene a Sanji. In quella saga si rivelerà, nuovamente, un’importante alleata del cuoco e dell’intera ciurma dei Mugiwara. Quando erano bambini, Reiju assisteva ai maltrattamenti che i fratelli maggiori riservavano al piccolo Sanji, schierandosi spesso dalla parte di quest’ultimo, ma mai in maniera troppo diretta e convinta, per evitare di essere punita dalla famiglia.

Tuttavia, è a lei che Sanji deve la libertà raggiunta, dato che lo aiutò a fuggire dal regno dei Vinsmoke. Anni dopo, quando lo rivede sull’isola sotto il dominio di Big Mom, Reiju ringrazia i Mugiwara per essersi presi cura del fratello, e non dubita nemmeno un istante di Sanji quando questi le comunica che l’Imperatrice ha intenzione di uccidere tutta la famiglia Vinsmoke. Il motivo per cui è sempre stata buona nei confronti di Sanji è semplice: affetto, un affetto che nessuno degli altri Vinsmoke sembra aver mai mostrato direttamente al Mugiwara.

Inoltre, sembra proprio che i modi gentili e rispettosi con cui Sanji si rivolge alle donne derivino proprio da questo singolare legame con sua sorella.