ONE PIECE: perché Rufy ha voluto un musicista nella ciurma?

L'uscita di ogni volume di ONE PIECE è accompagnata da tanta attenzione da parte della community per tentare di captare quante più informazioni possibili dalle pagine extra di Eiichiro Oda. Tra le novità di questo numero non mancano un paio di retroscena sui personaggi dell'opera.

All'interno del volume 104, infatti, l'autore ha svelato qualche piccolo dettaglio sulla ciurma di Kidd, uno dei pirati protagonisti di un epico scontro nella Saga di Wano. Ad ogni modo, in attesa dell'uscita del capitolo 1065 di ONE PIECE questo fine settimana, cogliamo l'occasione per raccontarvi una nuova curiosità tratta dalla sezione di botta e risposta all'interno del nuovo tankobon.

Il sensei, infatti, ha dedicato uno dei commenti delle SBS per chiarire che il personaggio che assomiglia ad Uta nel capitolo 1055 è effettivamente la figlia di Shanks. Come se ciò non bastasse, l'autore ha tenuto a specificare che è proprio per il legame tra Rufy e Uta che il protagonista ha tenuto ad avere un musicista all'interno della propria ciurma.

Un piccolo dettaglio che svela qualche retroscena sull'ingresso di Brook all'interno dei Mugiwara. E voi, invece, cosa ne pensate di questa curiosità? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.