ONE PIECE: perché Sabo appare nella nuova sigla dell'anime?

La sigla numero 23 di ONE PIECE sta facendo parlare molto di sé. La produzione ha infatti realizzato una video opening estremamente spoilerosa e, anche se chi guarda solo l'anime può comprendere solo alcune delle scene, i fan del manga hanno notato tanti dettagli che anticipano gli eventi di almeno un'altra quarantina di episodi dell'anime.

Abbiamo visto la presentazione di Oden Kozuki e uno scontro epocale, il ritorno di Jinbe e tante altre anticipazioni sul futuro di ONE PIECE. Tuttavia i fan hanno notato anche la presenza di Sabo durante la sigla. Al momento, il comandante dei rivoluzionari è alle prese con una delicatissima operazione a Mary Geoise che potrebbe avere ripercussioni importanti sull'intero mondo di ONE PIECE. L'ultima volta che lo abbiamo visto era desideroso di salvare ciò che rimaneva di Bartholomew Kuma.

Cosa vuol dire la sua apparizione nella sigla dell'anime? Che riuscirà ad arrivare a Wanokuni per aiutare Rufy? Considerate le tempistiche e la situazione, non farà sicuramente in tempo e, come sanno gli appassionati del manga, ci sarà un evento importante che lo vedrà coinvolto anche se per il momento è stato solo trattato alla lontana. Eiichiro Oda ci darà più spiegazioni sul personaggio oppure l'anime ce lo mostrerà nuovamente con degli episodi originali?