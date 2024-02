One Piece: perché Sanji è destinato ad affrontare Kuzan nelle prossime saghe

Le anticipazioni sull'enigmatico lignaggio di Barbanera con cui si è chiuso One Piece 1107, ha decretato l'imperatore come il villain di riferimento del prossimo futuro del manga, e la sua ciurma quali gli avversari da superare. E in un ipotetico confronto tra il battaglione di Teach e i Mugiwara, non è improbabile che Sanji arrivi a sfidare Kuzan.

Già la battaglia che lo sta vedendo opposto a Kizaru negli ultimi capitoli di Egghead ha dato vita in One Piece ad uno scontro altamente simbolico: se ci pensiamo, sia Sanji che l'Ammiraglio sono contraddistinti da strategie di combattimento simili, se non addirittura analoghe, e per quanto i poteri del marine lascino intendere uno spettro di utilizzo decisamente più variato e dinamico di quello del cuoco, originandosi dalle peculiarità fotoniche del Frutto Pika Pika no Mi, è pur vero che buona parte delle soluzioni combattive di entrambi passa attraverso l'esercizio degli arti inferiori. Ed è da tale prospettiva che l'incontro si apre ad una carica più metaforica, tanto da portare Oda a leggere le mosse dei rispettivi personaggi attraverso una lente simbolica, quasi come se i calci di Sanji e Kizaru si innervassero degli stessi valori incarnati da ambedue le figure. Una valenza che potrebbe essere reiterata anche in un ipotetico scontro con Kuzan.

Proprio come nella battaglia per il controllo futuro della Marina – che ha visto in opposizione reciproca un guerriero magmatico (Akainu) al suo riflesso elementale (cioè Aokiji) – la stessa contrarietà semantica osservata nello scontro tra i due marine la potremmo ritrovare nel confronto tra Sanji e Kuzan. L'uno, come abbiamo visto nell'articolo in cui indaghiamo cosa indica il cambiamento nell'aspetto di Sanji, possiede la capacità, simile ai Lunariani, di innervare i propri colpi con l'elemento del fuoco, di cui gli attacchi glaciali dell'ex Ammiraglio rappresenterebbero il suo specchio, sia fisico che metaforico. E la dinamica tra elementi di natura propriamente opposta rifletterebbe anche il diverso orizzonte ideologico in cui si muovono le ciurme a cui appartengono, e a cui danno vita i Capitani dei due rispettivi equipaggi. Al punto che un eventuale trionfo del fuoco (Sanji) sul ghiaccio (Kuzan) sublimerebbe la supremazia (anche etica e morale) dei Mugiwara, e del sistema di valori che li contraddistingue.

Inoltre Barbanera, come abbiamo visto all'inizio dell'arco di Egghead, ha sequestrato Pudding per poter decodificare i linguaggi dei Poneglyph: un'azione che da un lato potrà determinare il ritorno di Katakuri in One Piece, e la sua possibile affiliazione ai Mugiwara in modo da liberare la sorella dal giogo di Teach; e dall'altro spingerà con molta probabilità il cuoco a scatenare le proprie ire contro la ciurma dell'Imperatore, considerati i sentimenti d'affetto che Sanji prova per la figlia di Big Mom sin da quando gli era stata promessa in sposa durante la saga di Whole Cake Island. E chissà se la riconquista della ragazza non passi anche attraverso l'abbattimento, da parte del Mugiwara, di quello che appare, a tutti gli effetti, come l'alleato più potente e temibile di Barbanera.