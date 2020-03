ONE PIECE: perché il seno di Robin e Nami è cresciuto a tal punto? Oda svela il motivo

Siate onesti, non c'è lettore di ONE PIECE che almeno una volta si sia domandato per quale motivo il seno dei personaggi femminili cresca di capitolo in capitolo. Le due eroine della serie, Robin e Nami, in particolare, sembrano aver ricevuto un trattamento ancor più particolare da Eiichiro Oda, ma per quale motivo?

Nonostante il sensei non si reputi particolarmente un esperto nel disegnare personaggi femminili, è innegabile come riesca comunque ad affascinare i propri lettori con un character design sempre ben caratterizzato e peculiare. Ma a proposito di personaggi femminili, conoscevate questo dettaglio in merito alle forme delle protagoniste?

Ad ogni modo, per i fan dell'opera Nami resta la beniamina di ONE PIECE, nonché l'eroina principale della serie. In occasione di una SBS, un botta e risposta tra l'autore e i fan, Oda ha rivelato le cause per la quale il seno di Nami e Robin è cresciuto nel corso dell'avventura. La risposta in questione, allegata in calce alla notizia con la domanda originale, segue:

"Ve lo dirò anche per un milione di volte: Io disegno i sogni dei ragazzi da tutte le parti. Persone di tutto il mondo! Fatevi crescere un seno prosperoso!"

Una risposta chiara e coincisa, coerente con lo stile di Oda nel disegnare i personaggi femminili. E voi, invece, siete d'accordo con quanto espresso dal sensei o la trovate una scelta discutibile? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.