ONE PIECE: perché Shanks decide di non incontrare Rufy a Wano?

Con le valorose gesta compiute durante la battaglia contro Kaido a Wano, Rufy ha ottenuto il titolo di Imperatore. Il capitano dei Mugiware è ormai divenuto un grande pirata, proprio come Shanks gli fece promettere quando gli fece dono del suo cappello. Ma allora per quale motivo nell'episodio 1081 di ONE PIECE Shanks rifiuta di incontrare Rufy?

Una settimana dopo la liberazione del Paese di Wano dall'oppressione di Kaido e Kurozumi Orochi, mentre Rufy e i suoi amici guariscono dalle ferite della battaglia con grossi festeggiamenti, al largo dell'isola viene avvistata una nave temuta in tutto il Nuovo Mondo, quella della ciurma di Shanks il Rosso.

L'Imperatore è consapevole che anche Rufy si trova nel paese dei samurai, conscio dei fatti di Wano grazie alle informazioni trapelate sui giornali di tutto il mondo. Shanks è dunque a conoscenza del fatto che Rufy sia ormai un grande pirata e in teoria avrebbe potuto avvicinarlo per reclamare il cappello di paglia che da bambino ereditò da Gol D. Roger in persona. Ma perché Shanks decide di non incontrare Rufy a Wano, andando anche contro la volontà degli uomini della sua ciurma? Il motivo, appena accennato nel manga, viene meglio chiarito nell'anime.

Nell'episodio 1081 di ONE PIECE assistiamo a delle scene originali create dal team di TOEI Animation in cui si può capire bene il motivo per cui Shanks non abbia voluto incontrare Rufy. Come viene accennato in una linea di dialogo nel capitolo 1054 del manga di Oda, in qualità di capitano della Grande Flotta di Cappello di Paglia, Bartolomeo sta rivendicando in modo aggressivo dei territori per esaltare il suo idolo. In particolare, inconsapevole del rapporto tra Rufy e Shanks, la Supernova ha conquistato un'isola appartenuta proprio al Rosso, bruciandone la bandiera pirata e issando quella di Rufy.

Questo gesto sconsiderato di Bartolomeo ha aperto una vera e propria faida tra le ciurme di Rufy e Shanks. Ora interessato a reclamare il One Piece per sé, Shanks considera Rufy come un suo rivale e se si fosse avvicinato ai Mugiwara avrebbe dovuto necessariamente aprire un conflitto. Dunque, sono state le azioni di Bartolomeo a posticipare la riunione più attesa di tutta la serie.