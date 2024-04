ONE PIECE: perché Shanks non ha mangiato il frutto Gom Gom? Lo spiega una teoria

Shanks è una figura molto importante nell’universo di ONE PIECE soprattutto per il legame con Luffy, il quale ottenne i propri poteri grazie al frutto Gom Gom recuperato dai pirati del Rosso. Questo evento, abbastanza singolare, ha fatto domandare ai fan il perché Shanks stesso non avesse mangiato il frutto, ed ecco una teoria molto interessante.

Diversi anni prima dell’inizio della narrazione, il Governo Mondiale entrò in possesso del frutto in questione, desiderato da oltre 800 anni, e gli cambiò il nome da Hito Hito a Gom Gom, per camuffare la sua reale categoria e i poteri conferiti a chi lo avesse mangiato. Inviato su una nave sorvegliata dagli agenti del CP9, tra cui Who’s-Who, però, il frutto venne rubato da Lucky Lou, finendo così nelle mani di Shanks.

Secondo una teoria il capitano non avrebbe mangiato il frutto Gom Gom poiché era a conoscenza della sua vera natura, e del legame con Nika e Joy Boy, e stava cercando di seguire le orme di Gol D. Roger, il suo vecchio capitano che lo accolse sulla propria nave come apprendista dopo averlo trovato dentro un forziere sull’isola di God Valley. Roger, infatti, sapeva della leggenda di Joy Boy ed era consapevole di essere arrivato prima del suo ritorno profetizzato nei successivi 20 anni dal suo viaggio per conquistare il ONE PIECE. Lo stesso valeva per altre figure centrali nella scorsa era, come il samurai di Wano Kozuki Oden, che diventò parte della ciurma di Roger per un lungo periodo.

Quindi, seguendo questa ipotesi, Shanks avrebbe recuperato il frutto Gom Gom aspettando di darlo alla reincarnazione di Joy Boy. Se ciò si rivelasse vero Shanks sarebbe uno dei pirati più influenti della storia dell’attuale era della pirateria, al di fuori del suo titolo di Imperatore e dalla fama raggiunta nel Nuovo Mondo, poiché vorrebbe dire che ha consapevolmente protetto quel frutto sacrificando un suo possibile potenziamento qualora avesse, invece, deciso di mangiarlo.

Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire se l’Ambizione è la chiave per il successo nel Nuovo Mondo, e ad un fantastico cosplay femminile di Luffy.

Su Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti di oggi.