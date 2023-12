ONE PIECE: perché Shanks rubò il frutto Gom Gom? Non fu solo una coincidenza per i fan

Shanks il Rosso è uno dei personaggi più misteriosi e potenti di ONE PIECE, e prima di vedere quale ruolo svolgerà nella corsa finale alla conquista del tesoro, un fan della serie ha ripercorso parte della sua storia dimostrando come sapesse della verità sul frutto Gom Gom, e i motivi per cui decise di rubarlo.

La teoria esposta attraverso diversi post, di cui trovate il primo in calce, è estremamente dettagliata e contiene numerosi riferimenti a eventi importanti, quindi da qui in avanti attenzione agli spoiler. Iniziamo da quanto avvenuto a God Valley, dove i pirati di Roger recuperano diversi forzieri. Dentro uno di questi si trova il piccolo Shanks, accusato, secondo la teoria, di aver fatto perdere il frutto Gom Gom che avrebbero trovato al suo interno.

Per questo Shanks promise al suo capitano, Roger, di recuperare il frutto in futuro e che lo avrebbe fatto avere al suo erede, vale a dire Ace. Diventato un ottimo pirata con la propria ciurma, Shanks si diresse quindi nel villaggio di Foosha, dove viveva il piccolo Ace, per consegnargli il frutto, che, come sappiamo, venne invece mangiato da Luffy.

Dai dettagli relativi ai frutti del diavolo sappiamo che questi scelgono da chi essere mangiati, e visto che Shanks ha sentito Luffy pronunciare le stesse identiche parole di Roger, ha capito di non aver affatto sbagliato a portare il frutto nel piccolo villaggio. Per lo stesso motivo gli dona l’iconico cappello di paglia, e anni dopo di fronte alla taglia aggiornata con Luffy in Gear Fifth capisce di aver restituito al mondo il grande JoyBoy e di aver mantenuto la promessa fatta al suo vecchio capitano.

Inoltre, secondo la teoria, Shanks avrebbe scoperto del frutto Gom Gom dai cinque astri di saggezza, avvertendoli poi dell’imminente ritorno di JoyBoy. Nonostante abbiano tentato di evitare il risveglio del frutto Gom Gom, gli astri non sono riusciti a fermare il ritorno del leggendario Nika.

In sostanza, Shanks avrebbe sempre saputo la verità sul frutto Gom Gom, e che avrebbe aspettato il ritorno di JoyBoy prima di andare a reclamare lo ONE PIECE. Una teoria elaborata e dettagliata, che renderebbe Shanks uno dei personaggi più influenti nella storia della serie.

In conclusione, ecco quando dovrebbe finire l’incidente di Egghead, e vi lasciamo ad un’altra teoria secondo la quale Im sarebbe legato a Nefertari Lily.