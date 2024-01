One Piece: perché Shiki il Leone Dorato è senza dubbio un personaggio canonico

Ogni volta che si cerca di mettere ordine in un franchise ipermediale come One Piece, fondato su una sequela di filoni che si intersecano (quasi) organicamente tra loro, ecco che ritorna la diatriba sulla canonicità. Uno schema di pensiero che ha riguardato anche l'entità di Shiki il Leone Dorato, di cui non è facile individuare un posizionamento.

Generalmente, almeno a livello di consuetudini collettive/popolari, i lettori tendono ad iscrivere un dato personaggio o un evento specifico nell'universo “legittimo” - e quindi dogmatico – di One Piece solamente se appartiene al manga o ad un testo strettamente legato al filone fumettistico. Agli occhi degli appassionati, tutto ciò che viene “battezzato” da Eiichiro Oda, e perciò inteso come parte integrante della Storia (quella con la S maiuscola) del franchise, può essere oggetto di una consacrazione canonica: una logica, questa, almeno in apparenza inattaccabile, ma che si apre ad alcune incongruenze di fondo nel momento in cui l'evento (o il personaggio) preso in considerazione non presenta un rapporto così lineare e trasparente con l'universo principale dell'opera. Come può accadere, ad esempio, per una figura così deliberatamente “parallela” come Shiki il Leone Dorato.

Come anticipato da Oda in merito alle esclusive rivelate su One Piece durante il Jump Festa 2024, l'autore è profondamente intenzionato ad estendere il franchise da lui creato oltre i meri confini del manga: non è un caso, infatti, che proprio negli ultimi anni abbia partecipato in prima persona alla realizzazione di diverse opere a tema One Piece, di segno e natura mediale perlopiù differente. Una di queste è stato il lungometraggio One Piece Film: Strong World, in cui si ripercorrono i trascorsi passati di Shiki il Leone Dorato, portando i lettori ad interrogarsi da quel momento sulla possibilità o meno che l'eponimo pirata sia iscrivibile all'idea di “canone” codificata dallo stesso mangaka.

In realtà, osservando con attenzione la natura produttiva del lungometraggio, e degli eventi che racconta, non dovrebbero (almeno in apparenza) esistere dubbi sull'appartenenza dell'opera – e quindi del personaggio di cui ripercorre le gesta – alla “storia ufficiale” di One Piece. In piena continuità con gli ultimi film canonici di Dragon Ball, il racconto su Shiki può essere declinato in un orizzonte di transmedialità, ovvero in un contesto produttivo dove i vari intrecci si pongono in continuità narrativa l'uno con l'altro al di là della cornice mediale (quindi cinema, tv o fumetto) in cui prendono piede, sia perché il lungometraggio è scritto personalmente dallo stesso Oda, ma soprattutto per come si posiziona organicamente tra le saghe di Thriller Bark e dell'Arcipelago Sabaody, di cui costituisce un complemento, senza entrare in discontinuità o in sovrapposizione con le loro storie.

A destinare poi un personaggio come Shiki verso i canoni dell'ufficialità, interviene anche un ulteriore supplemento realizzato da Oda in occasione dell'uscita del film, di natura, questa volta, addirittura cartacea. È proprio qui che l'autore disegna il “capitolo 0” di One Piece, nel corso del quale ripercorre alcuni eventi collocati circa 3 anni prima dell'inizio della Grande Era della Pirateria, riferiti all'ex pirata di Rocks e ai rapporti che lo legavano non solo alle due figure mitologiche del Nuovo Mondo, ovvero Roger e Barbabianca, ma anche alle più alte autorità della Marina: vale a dire Garp e Sengoku. Un fattore, questo, che rende pressoché indiscutibile l'appartenenza di Shiki all'universo ufficiale del franchise, e che dovrebbe di conseguenza porre la parola fine sul grado di “canonicità” del leggendario fuorilegge.