One Piece: perché Silvers Rayleigh non ha bisogno di un Frutto per essere dominante

Come accade per tutte le ciurme più leggendarie di One Piece, i loro membri sembrano calati in un mitologico alone di sacralità. Un discorso analogo vale naturalmente per Silvers Rayleigh, il cui potenziale, seppur ignoto, appare così dominante da risultare inarrivabile anche per i pirati (o marine) che godono dei poteri di un Frutto del Diavolo.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutti i pirati più forti della ciurma di Roger visti in One Piece, Rayleigh non è “solo” il braccio destro del Re dei Pirati – e in quanto tale, suo secondo in comando, anche per quel che riguarda la scala dei valori nell'equipaggio – ma si è caricato dello stesso grado di “immortalità” che ha storicamente contraddistinto il suo comandante. E in tal senso, le analogie con quella che è riconosciuta nell'immaginario collettivo come la figura apicale del mondo della pirateria non terminano a quest'unico livello simbolico, ma si ramificano ben oltre, al punto da riguardare la stessa natura del suo potere.

Per quanto Eiichiro Oda non abbia (almeno per adesso) fornito delle indicazioni chiare sulle origini dello strapotere di Rayleigh, né tanto meno sull'eventualità che il “Re Oscuro” abbia potuto esercitare un ruolo così nevralgico nella ciurma di Roger grazie all'assunzione di un Frutto del Diavolo, alcuni fattori ci portano però a pensare che il (o meglio, l'ex) pirata si sia sempre servito dell'Haki, e del perfezionamento assoluto delle tre forme in cui si sintetizza, per contribuire alla materializzazione degli obiettivi della leggendaria ciurma a cui apparteneva in gioventù.

D'altronde, se è possibile considerare un personaggio come Shanks il pirata attualmente più forte di One Piece, proprio per l'attitudine dell'Imperatore ad esercitare il suo dominio sui mari grazie ad un utilizzo tripartitico dell'Ambizione, un discorso analogo lo potremmo tranquillamente avanzare per il braccio destro di Roger, e giustificarlo sia in termini “narrativi” che puramente simbolici, proprio perché la necessità di canalizzare il proprio strapotere nelle sole cornici dell'Haki, porterebbe Rayleigh a riflettere, metaforicamente, l'immagine di colui a cui ha votato la sua esistenza da pirata: appunto il suo capitano.

Se pensiamo poi alla personalità che contraddistingue l'uomo, agli ideali libertari che ne hanno cadenzato prima il viaggio verso Laugh Tale, e poi quell'auto-imposizione di un esilio forzato che lo ha tenuto così distante dalle logiche e dagli eventi del mondo, è chiaro che l'ex pirata si iscriva di diritto nel novero delle (poche) figure in grado di metabolizzare anche la forma meno ordinaria di Ambizione. Se il motivo per cui in One Piece l'Haki del Re Conquistatore è così raro tra i marine sarebbe da ricondurre alla loro incompatibilità con la natura “anarchica” del potere, rispetto invece agli uomini corporativisti Rayleigh si è sempre posizionato come un essere eminentemente libero, per cui la possibilità che il pirata non solo conosca a menadito questa tipologia di Haki, ma che l'abbia resa il catalizzatore stesso delle sue abilità combattive, è decisamente alta, se non addirittura inconfutabile.

In assenza di informazioni, però, occorre vagliare anche l'ipotesi contraria a quella delineata in partenza. Perché nel caso in cui Eiichiro Oda abbia assegnato a Rayleigh il ruolo di “contraltare” (sia semantico, che caratteriale) di Roger, ecco allora che la sua immagine di “Re Oscuro” sarebbe da intendere come antitesi di quella rappresentata dal suo capitano. E in questo senso, la via più immediata per incarnare questa configurazione “speculare” del Re dei Pirati potrebbe essere garantita propria dall'assorbimento di un Frutto del Diavolo, che porterebbe così l'uomo a contrapporsi "metaforicamente" a colui che ha fatto del solo uso dell'Haki il manifesto del proprio dominio universale. E ad aiutarlo nella conquista del Nuovo Mondo proprio grazie alla sua natura "antinomica".