ONE PIECE: perché lo stile dell'anime è cambiato con la Saga di Wano?

La Saga di Wano si è proposta per essere un arco narrativo rivoluzionario per l'anime di ONE PIECE, non soltanto dal punto di vista narrativo con l'introduzione di nuovi poteri e il conflitto con i due Imperatori, bensì anche e soprattutto da quello tecnico dove la serie televisiva si è modernizzata sul campo visivo.

Dal 2019 il regista Nagamine ha preso le redini della direzione dell'anime di ONE PIECE cambiandone le schedule e dirigendo i lavori insieme ad uno staff in parte rinnovato. Grazie ad un calendario più proficuo ed ottimizzato, nonostante si tratti di un progetto a cadenza settimanale, la serie tv ha visto con la Saga di Wano un incredibile balzo in avanti in termini qualitativi con un comparto tecnico decisamente più accattivante e moderno.

Infatti, l'anime è stato rivitalizzato con un tratto più morbido e dettagliato ma soprattutto grazie all'utilizzo di una palette di colori più luminosi e appariscenti. Un animatore ha recentemente spiegato che le motivazioni che hanno portato TOEI Animation a questi cambiamenti, sia direzionali che visivi, sono rintracciabili proprio nella volontà di Eiichiro Oda, l'autore del manga, e di Shueisha, la casa editrice, che hanno voluto donare alla Saga di Wano una nuova atmosfera e uno stile decisamente più moderno.

Obiettivi che sembrano essere stati rispettati dal momento che ogni settimana l'anime di ONE PIECE riesce a stupire sul fronte visivo grazie anche ad animazioni nettamente più fluide e gradevoli. E voi, invece, cosa ne pensate di questi cambiamenti, a due anni di distanza avete riscontrato queste differenze? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.