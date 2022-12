ONE PIECE: Perché il tatuaggio di Ace ha una 's' barrata?

Tutti, chi più chi meno, hanno imparato ad apprezzare la figura di Portuguese D. Ace, uno dei pirati più noti e popolari dell'immaginario di ONE PIECE nonché uno dei subordinati più fedeli all'Imperatore Barbabianca. Ma che cosa rappresenta esattamente quel tatuaggio sul braccio sinistro?

Se la Guerra di Marineford si fosse tenuto a questo punto della storia, probabilmente Rufy avrebbe anche potuto salvare Ace dalla morte. Tuttavia, se il pirata soprannominato 'Pugno di Fuoco' non fosse deceduto in quell'occasione, probabilmente tutti gli sviluppi che oggi conosciamo non si sarebbero avverati alla stessa maniera.

Ad ogni modo, il figlio di Roger reca sul braccio sinistro un tatuaggio che espone la scritta 'ASCE' in verticale dove la lettera 'S' è sbarrata rispetto alle altre. Per chi si stesse domandando il significato dietro tali lettere, eccovi spiegato il ruolo di ciascuna:

A: la lettera 'A' sta per Ace;

S: la 'S' barrata, che in realtà corrisponde ad una croce, corrisponde per l'appunto a Sabo e ad un omaggio al suo 'Jolly Roger' ;

; C: da 'crybaby', o piagnucolone, in riferimento a Rufy ;

; E: Edward Newgate, altresì detto Barbabianca.

E voi, invece, conoscevate il significato di questo tatuaggio?