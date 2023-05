ONE PIECE: perché il time-skip è durato due anni?

La guerra di Marineford in ONE PIECE è stata una degli eventi più epici del capolavoro di Eiichiro Oda e che ha svelato al mondo la reale esistenza del mitico tesoro di Roger che dà il titolo all'intera opera. Ma per quale motivo il sensei decise di inserire un time-skip di 2 anni?

Se ai nostri occhi sembra passato così tanto tempo da quel balzo temporale in ONE PIECE, nel manga le cose sono ben diverse. Dopo la fine della guerra di Marineford, infatti, divenne evidente l'enorme gap tra Rufy, il protagonista, e tutti i personaggi più forti che sottolinearono la debolezza del capitano dei Mugiwara agli occhi del grande pubblico.

In un'intervista per il giornale Yomiuri del 2018, dunque, il sensei rivelò il motivo dietro le origini del time-skip: "Da 17enne Rufy non aveva alcuna possibilità di sconfiggere un nemico potente come un Imperatore, ecco perché sono serviti due anni. Questo serviva affinché la crescita di Rufy fosse implementata dall'immaginazione. La ragione per la quale ho optato per i due anni è perché non volevo che Rufy diventasse troppo un adulto."

Una motivazione semplice che chiarisce la volontà da parte del sensei di non fare del suo protagonista un adulto e, dall'altra, la necessità di supportare l'immaginazione dei lettori per raccontare il power-up del capitano dei Mugiwara.