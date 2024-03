ONE PIECE, perché Usop è stato soprannominato 'God Usopp' nella serie?

Usop e le bugie in One Piece sono un connubio perfetto. Un esempio lampante è il soprannome "God Usop", nato da una serie di eventi fortuiti. Fin dall'inizio, Usop ha avuto un rapporto particolare con la verità, e incredibilmente le sue bugie si sono spesso avverate in modi inaspettati.

La sua bugia più famosa è l'esercito di 8.000 soldati divenuta realtà proprio a Dressrosa in One Piece. In quell'arco narrativo, Usop ha sconfitto Sugar, liberando tutti dal suo potere. Ferito gravemente, è stato celebrato dal gigante Hajrudin proprio mentre dall'alto un fascio di luce investiva il corpo del moribondo cecchino. In quel momento, Usop è sembrato veramente un dio agli occhi dei Nani e degli altri presenti. Da qui il soprannome "God Usop".

Durante lo scontro contro Sugar e Trebol, Usop, ispirato dal piccolo Leo, si è inventato una fuga immaginaria, chiedendo ai nani di erigere una statua in suo onore se fosse morto combattendo. Con un'ultima spettacolare mossa, è riuscito a sconfiggere Trebol. Ma non solo: la sua faccia è stata in grado di disgustare Sugar al punto di farle perdere i sensi, annullando il potere del Frutto del Diavolo della ragazza e liberando gli abitanti di Dressrosa. Ancora una volta, la bugia di Usop si era avverata, trasformandolo in un eroe e dando vita alla leggenda di "God Usop".

La storia di Usop ci insegna che le bugie possono avere un potere inaspettato se si fa di tutto per renderle vere. A volte, possono condurre a risultati sorprendenti e persino eroici. Ma ciò che rende il personaggio davvero speciale è la sua tenacia, il suo coraggio e la sua capacità di superare le proprie paure. Qui potete trovare tutte le bugie di Usop divenute realtà in One Piece.

Ecco perché, nonostante le sue bugie, Usop è un personaggio amato e rispettato da tutti: perché è il più simile a noi. Un vero eroe, degno del soprannome "God Usop".

Su Mermaid Melody. Pichi pichi pitch (Vol. 2) è uno dei più venduti di oggi.