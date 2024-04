One Piece: perché Usopp e Robin rappresenteranno il cuore della saga di Elbaf

Se Elbaf è destinata a diventare la saga-simbolo di One Piece, molto lo si deve al suo singolare posizionamento storico-narrativo, oltre alle (numerose) rivelazioni su cui Eiichiro Oda articolerà lo spessore drammatico del prossimo ciclo di capitoli. Ma l'arco a venire potrebbe anche delineare la sublimazione definitiva dei percorsi di Usopp e Robin.

Prima di indagare le ragioni – e i possibili sviluppi – dietro le considerazioni appena presentate, occorre – come logico che sia – accennare all'eventuale evoluzione a cui la prossima saga di One Piece destinerà il protagonista. Forse anche più di quanto accaduto nelle saghe precedenti, l'arco narrativo che prenderà (potenzialmente) piede nella seconda metà del 2024 promette di ramificare le conoscenze che abbiamo di Rufy, e del mondo di cui lui stesso è destinato a cambiare le coordinate socio-culturali, in una dimensione diversa, e possibilmente imprevedibile. In tal senso, non è un caso che il mangaka abbia anticipato nella frazione iniziale di Egghead un fattore assolutamente nevralgico per gli intrecci futuri del manga, la cui rivelazione porterà a delle conseguenze drastiche, sia per il cammino dei Mugiwara, sia per la costituzione/rifondazione dello status quo corrente: ovvero la presenza, sull'isola dei Giganti, di una replica degli archivi di Ohara.

Da questa prospettiva, la presa di coscienza dei segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale, condurrà i protagonisti su quel sentiero di scardinamento di tutte le macchinazioni politiche messe in atto, nel corso dei secoli, da Im e dai Gorosei: un fattore, questo, che se riletto alla luce della complicità storica tra i Giganti e Joy Boy, segnerà per l'universo del manga un punto di non ritorno, soprattutto per ciò che potrà suggerire in relazione alla reale identità di Rufy, e del destino che il pirata si troverà necessariamente a compiere nel prosieguo del manga, sulla scia del suo leggendario progenitore/omologo.

Ma come abbiamo anticipato in partenza, il portato simbolico della saga in questione non si esaurisce “solamente” a questo livello: proprio perché buona parte delle istanze che la caratterizzano sono da confinare ad una serie di ricongiungimenti altamente emotivi, a partire da quello tra Robin e Saul. Da questa prospettiva, è chiaro che la superstite di Ohara si ritaglierà un ruolo nevralgico su Elbaf in relazione – come logico che sia – alle rivelazioni di cui metterà al corrente (diegeticamente) i personaggi e (extradiegeticamente) i lettori di One Piece in seguito alla decodificazione dell'ultimo Road Poneglyph, soprattutto in riferimento all'individuazione della rotta per Laugh Tale. Ma è pur vero che è dai tempi di Enies Lobby che il conflitto interiore della piratessa è stato lasciato (anche legittimamente) al fuori campo: una crisi apparentemente insuperabile, a cui l'agognato incontro con quello stesso Gigante che le aveva assicurato la salvezza da bambina restituirà finalmente una fantasia di risoluzione.

È sempre alla luce di un ricongiungimento emotivo/filiale che possiamo rileggere la rinnovata centralità di cui si innerverà, nel prossimo arco narrativo, un personaggio come Usopp. Sappiamo, infatti, che l'isola dei Giganti giace sotto l'influenza dei Pirati di Shanks: motivo per cui è lecito aspettarsi nei capitoli a venire un potenziale incontro tra il cecchino dei Mugiwara e il padre. Un momento, questo, a cui con molta probabilità Oda non solo dedicherà ampio spazio, ma da cui farà passare tutte le evoluzioni future di Usopp. Anche perché il pirata, avendo da sempre sognato di raggiungere le sponde dell'isola dei Giganti, avrà finalmente l'opportunità di rendere qui materico uno dei suoi desideri più reconditi.

