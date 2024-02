ONE PIECE, perché il viceammiraglio Smoker è ossessionato dal catturare Rufy?

In One Piece, la rivalità tra lo stoico marine Smoker e il pirata Monkey D. Luffy infiamma i cuori dei fan sin dal loro primo incontro a Logue Town. Smoker considera la cattura di Rufy un dovere irrinunciabile e la sua tenace caccia testimonia la sua convinzione che il giovane pirata rappresenti una minaccia crescente per l'ordine mondiale.

Ma cosa spinge realmente Smoker? La semplice obbedienza al regolamento o un'avversione più profonda per l'irrefrenabile spirito di libertà di Rufy?

L'incrocio dei loro destini a Logue Town è un momento cruciale per la serie. Il sorriso di Rufy di fronte alla morte, identico a quello del leggendario Gol D. Roger, scuote le convinzioni di Smoker. In quel sorriso, egli riconosce la stessa tenacia inarrestabile che ha sconvolto il mondo in passato.

L'intento di Smoker di consegnare Rufy alla giustizia si carica di un nuovo significato: impedire la nascita di un altro Gol D. Roger. Ma il destino ha altri piani. L'intervento di Dragon in One Piece, padre di Rufy e leader dell'Esercito Rivoluzionario, salva il ragazzo e costringe Smoker a riflettere sul suo ruolo e sulle forze che muovono il mondo.

Smoker rappresenta l'inflessibilità della Marina e la sua dedizione alla legge. I suoi poteri dati dal Frutto Fum-Fum in One Piece lo rendono un avversario formidabile, ma è il suo senso di giustizia incrollabile a renderlo un personaggio ammirato.

La sua contrapposizione con Rufy va oltre la semplice caccia al pirata. Incarna lo scontro tra due visioni del mondo: l'ordine rigido e la spontaneità ribelle. Entrambi, però, condividono una profonda lealtà ai propri principi, e sono disposti a tutto per difenderli.