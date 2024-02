ONE PIECE, perché Zoro non è ancora riuscito a sconfiggere quell'avversario?

Eiichiro Oda ha accelerato il ritmo narrativo dopo gli importanti eventi di Wano, ponendo i Mugiwara contro numerosi avversari sull’isola laboratorio di Egghead. Il nuovo arco narrativo di ONE PIECE si sta rivelando teatro di grandi battaglie, e rematch importanti, anche se Zoro non sembra essere ancora all’altezza di un agente del governo.

Prima dell’arrivo della Marina Militare e dell’astro di saggezza Jaygarcia Saturn, Luffy e compagni si sono ritrovati contro degli agenti della CP0, guidati da Rob Lucci, lo stesso che circa due anni prima aveva creato loro grossi problemi ad Enies Lobby. Visto il potenziamento raggiunto dal protagonista sull’isola di Onigashima, il Gear Fifth, e la sua indiscutibile superiorità contro Lucci, come poi è stato, Oda ha quindi deciso di porre Zoro contro l’agente.

Comprendendo il caos in arrivo sull’isola, portato dalla Marina Militare, Lucci decide quindi di concentrarsi su Vegapunk, con l’obiettivo di ucciderlo, ma a difesa dello scienziato interviene Zoro. Entrambi dimostrano una certa eleganza e potenza nel combattimento, ma è chiaro che lo spadaccino dei Mugiwara trova non poca difficoltà a mandare al tappeto l’agente. Se Zoro, come i suoi compagni, è cresciuto molto nei due anni di salto temporale, apprendendo nuove tecniche grazie agli insegnamenti di Mihawk, anche Lucci sembra aver fatto importanti passi in avanti, avendo anche risveglio il vero potenziale del suo frutto del diavolo.

Zoro ha sicuramente perfezionato la sua arte della spada, ereditando anche la preziosa e potente Enma, e migliorando la sua maestria nell’uso dell’ambizione dell’armatura, ma Lucci è diventato esperto di tutte le Rokushiki, tecniche di combattimento dalla potenza offensiva straordinaria. Questo, unito al fatto che Lucci può vantare gli effetti del frutto del diavolo rispetto a Zoro, semplifica la comprensione dell’inferiorità, almeno attuale, dello spadaccino sul campo di battaglia. Anche rispetto a quanto visto poi nel combattimento tra Luffy e Kizaru, l’abilità di Lucci appare leggermente inferiore rispetto a quella dell’Ammiraglio, un livello a cui Zoro deve ancora arrivare.

In conclusione, ecco perché Kizaru è l’Ammiraglio più rappresentativo della Marina, e vi lasciamo ai personaggi più forti affrontati da Nami.