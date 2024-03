ONE PIECE, altro che perdenti! 3 personaggi che hanno superato qualsiasi aspettativa

Anche se diversi personaggi hanno tradito le aspettative in One Piece, esistono alcuni esempi di figure che, invece, sono partite da basi molto deboli per poi sorprendere ed emergere inaspettatamente nel racconto. Per chi fosse interessato a proseguire nella lettura, segnaliamo che ci saranno spoiler su One Piece.

Usopp

Il "fifone" dei Mugiwara è sempre stato uno dei combattenti più scarsi della ciurma. Nonostante ciò, gli interventi di Usopp in battaglia sono stati decisivi in molteplici occasioni, soprattutto nell'arco di Dressrosa. Sull'isola controllata da Doflamingo, infatti, ha salvato Rufy e Law dal pericolosissimo tocco di Sugar, in grado di trasformare le persone in giocattoli. Per riuscire nell'impresa, ha colpito il nemico con le sue spettacolari abilità da cecchino.

Koby

Anche se probabilmente fa parte dei personaggi che necessiterebbero di un Frutto in One Piece, Koby ha stupito sempre di più nel corso dei capitoli. È stato introdotto nella storia come un ragazzino impacciato, timido e che difficilmente avrebbe combinato qualcosa nella vita, ma le cose sono andate diversamente. È diventato un capitano di vascello della Marina e un membro della SWORD. Ha padroneggiato sia il Rokushiki che l'Haki e, durante Egghead, ha distrutto l'enorme braccio di Avalo Pizarro, uno dei capitani della ciurma di Barbanera.

Buggy

Il clown più famoso di One Piece è un imbroglione, un truffatore, un bugiardo ed è anche uno dei capitani di ciurma meno forti incontrati nell'opera. Eppure, grazie ai suoi legami con Shanks e i pirati di Roger, è diventato un membro della Flotta dei Sette. Successivamente, quando questa organizzazione è stata abolita dal Governo Mondiale, ha ottenuto il titolo di Imperatore del Mare, a causa dell'ennesimo sotterfugio e fraintendimento. Una scalata sociale, la sua, con pochi eguali.

